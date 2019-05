Baumrichten avanciert zur Party

Musik, Bierwagen und Sitzgelegenheiten, dazu der Grill – und schon konnte es losgehen. Bereits einige Zeit vor 18 Uhr hatten die ersten Mitglieder der Avantgarde auf dem Dorfplatz die Partynotwendigkeiten installiert. Der Kommandeur der handfesten Truppe, Thomas Stratmann , war vor Ort und dirigierte die Maßnahmen.

„Wir wollen daraus eine Veranstaltung für das ganze Dorf machen“, sagte Gardechef Stratmann. Denn in den vergangen Jahren war der Partycharakter deutlich kürzer gekommen. Zwar waren immer ein paar Mitglieder von Schützen- und Heimatverein, Feuerwehr und weitere dabei, aber es wurde eben insgesamt eine recht verhaltene Aktion.

Ganz anders in diesem Jahr: Noch als der Baum lag, begann die Party. Der Grill war duftend in Glut gesetzt, der Bierwagen bestückt und die Tische rund um den Platz füllten sich. Im Zentrum der ganzen Aktion stand der Kran von Christian Alker . Der Holzbauer ist seit gut drei Jahren immer dabei, wenn es um die Errichtung des Maibaums geht. „In diesem Jahr hat er sogar mit seiner Truppe eine Baustelle in der Eifel früher beendet, um hier passend und ehrenamtlich mitzuhelfen“, lobte Jochen Rabe, selber Mitglied in ungezählten Vereinen und die gute Seele des Lippedorfes. So leitete Rabe auch die jüngste Generation der Avantgardisten dabei an, den mächtigen Baumstamm mit Kranz, Bändern und den Schildern der Handwerker und Gewerbe im Dorf zu schmücken.

Zügig arbeiteten die angehenden Gardisten. Und schon bald war der Stamm soweit präpariert, um endgültig aufgerichtet zu werden.

Maibaumrichten in Dolberg 1/14 Das Aufstellen des Maibaums in Dolberg entwickelt sich zu einer Party für das ganze Dorf. Foto: Peter Schniederjürgen

Kranpilot Alker hob das geschmückte Holz in die Senkrechte. Dann kam die Feinarbeit. Es galt, den Stamm in die Bodenhülse zu bugsieren. Mit den kräftigen Händen der Gardisten Justus Steinhoff und Malte Thomas, mit Unterstützung von Thomas Stratmann, gelang das Vorhaben auf Anhieb. Jetzt noch ausrichten und dann war’s das. Halt! Doch noch nicht ganz: Was fehlte, war noch das Lösen der Kranschlaufe im oberen Drittel des Maibaumes. Also her mit dem Personenkorb und Kranführer Alker hob in charmanter Begleitung der Schützenkönigin Ulrike Knierbein-Glunz ab.

Von unten mit Applaus verfolgt, löste die beiden Dolberger die Schlaufe, der Korb schwenkte zur Seite und der Maibaum 2019 stand, wie es sich die Festmacher vorgestellt hatten.

Zu dessen Basis begann die Party nun richtig. Discjockey „Schüppe“ legte auf und die Stimmung stieg stetig. „Das ist wirklich toll, was die jungen Leute hier aufgestellt haben“, freute sich Edith Schulte. Sie kam vor 40 Jahren aus Ahlen ins Dorf und lebt hier wirklich gern, wie sie im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“ betont. Denn solche Aktionen und dieser Zusammenhalt „das ist nur hier möglich“, strahlte die leidenschaftliche Dolbergerin und verbrachte noch ein paar ausgelassene Stunden im Schatten des Baumes.