Hochkarätige Filme zum Nulltarif – das bietet das „Cinema“ am kommenden Montag, 6. Mai. Filmklassiker und neue Komödien sind bei freiem Eintritt ab 17 und 19.15 Uhr zu sehen. Dank der Aktion „Kino – all inclusive“, zu der das „Cinema“ zusammen mit Innosozial einlädt.

„Wir zeigen damit bereits zum vierten Mal Filme passend zum Tag der Gleichstellung von Behinderten“, verweist Petra Pähler-Paul, für die Inklusion zuständige Innosozial-Mitarbeiterin, auf den vorhergehenden Sonntag.

Gefördert von der Aktion Mensch ist „Kino – all inclusive“ ein Angebot, das über den ganzen Tag läuft. Morgens sind die Schulen, am Spätnachmittag und Abend alle eingeladen. Um 17 Uhr gibt es die Filme „Wunder“, „ Astrid “ über das Leben der Autorin Astrid Lindgren und „Yuli“. Um 19.15 Uhr ist die neue Komödie „Goldfische“ dabei, außerdem die spaßig-dramatische Culture-Clash-Komödie „Womit habe wir das verdient“ und das Drama „Capernaum“. Der Film erzählt die Geschichte des jungen Libanesen Zain, der seine Eltern verklagt, weil sie ihn in die Flüchtlingslager hinein geboren haben. Er will damit erreichen, dass er keine Geschwister mehr in seiner zerbrochen Welt von Krieg und Gewalt bekommt.

„Für uns ist das eine hervorragende Gelegenheit Filme zu zeigen, die sonst meist keinen Chance außerhalb der Programmkinos haben“, erklärt Kinobetreiber Martin Temme. Er weist darauf hin, dass der Eintritt „Kino – all inclusive“ frei ist, Reservierungen aber nicht möglich sind. Weitere Infos unter www.cinemahlen.de.