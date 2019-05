Ein neues Wappen für die Paten

Mit vereinten Kräften lief die Aufstellung auf dem Dorfplatz wieder einmal reibungslos ab. Um das Wetter brauchte sich am letzten Tag des April niemand Sorgen zu machen, denn schon Tage zuvor ließen die Prognosen angenehme Temperaturen erhoffen. Die Wetterfrösche behielten Recht. So versammelten sich die Vorhelmer und ihre vielen Gäste aus dem Umland schon lange vor 18 Uhr – dem offiziellen Beginn – auf dem Dorfplatz, um die Ankunft des Maibaums aus seinem Winterquartier zu erwarten.

Dabei begann auch eine neue Ära: Hatte Gerhard Barschket die vergangenen 18 Jahre den Stamm durch die Straßen Vorhelms bugsiert, übernahm nun erstmals Bernhard Rieping allein diese Aufgabe. Die Nachfolge hatte er zwar schon im Vorjahr angetreten, doch da gab Barschket als „alter Hase“ noch die nötige Schützenhilfe. In diesem Jahr, bei der 19. Auflage des Festes, beobachtete der Heimatfreund das Geschehen einmal aus der Warte des Zuschauers.

Traditionell führte der Spielmannszug Enniger-Vorhelm den Umzug an, gefolgt von einer Abordnung der Vorhelmer Schützen.

Maibaumrichten in Vorhelm 1/21 Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum in Vorhelm gerichtet und der Wonnemonat eingeläutet. Foto: Ralf Steinhorst

Um 18.57 Uhr traf der Maibaum am Dorfplatz ein. Was folgte, war der Ablauf einer routinierten Maschinerie: Einstielen des Baumes und Anhängen der Schilder von Vorhelmer Vereinen und Institutionen. Erstmals wurde dabei auch das Wappen der 1. Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 aus der „Westfalen-Kaserne“ mit aufgehängt, der Patenkompanie des Wibbeltdorfes. Auf gelb-schwarzem Grund prangt nun der Adlerkopf gut sichtbar am Maibaum.

Stolz war nicht nur Major René Rieckmann als Kompaniechef. Auch Josef Remmert , Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), war voll des Lobes für die Soldaten. Die hatten nämlich nicht nur beim Aufstellen des Baumes tatkräftig mit angepackt, sondern auch die Besatzung eines Bierwagens gestellt, beim Auf- und Abbau geholfen sowie die Stellung eines Zeltes für die Musiker organisiert – natürlich stilecht dekoriert mit Tarnnetzen. „Ich weiß gar nicht, wie wir das alles ohne Euch gestemmt hätten“, lobte Remmert.

Auch das Aufrichten des mächtigen Symbolstammes mit Hilfe eines komplizierten Seilzugsystems, das über zwei Löschfahrzeuge des Löschzugs Vorhelm gelenkt wurde, gelang ohne Komplikationen. Wobei noch immer Handarbeit beim Ziehen des Seils geleistet werden muss. Sowohl Feuerwehrkameraden, Jungfeuerwehrleute, Soldaten und weitere Helfer bewerkstelligten dies mit vereinten Kräften. Josef Remmert hatte während der Tätigkeiten wieder die Moderation übernommen.

Das Spektakel imponierte auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger: „Wenn man an einem Strang zieht, dann kann man alles schaffen. Vorhelm zeigt es.“ Löschzugführer Raphael Eustermann zeigte sich derweil mit dem Aufstellen zufrieden: „Wie die vergangenen 18 Jahren hat es wieder hervorragend geklappt“. Und wenn im kommenden Jahr das 20. Aufstellen ansteht, wollen sich die Heimatfreunde als Organisatoren etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Beim Zehnjährigen haben wir den Baum per Hubschrauber eingeflogen“, erinnerte Willi Wienker.

Bis in den späten Abend konnten sich Gäste und Akteure dem Klönen zuwenden. Das Jugendblasorchester des Musikvereins Vorhelm, die Jagdhornbläser St. Hubertus und ein DJ sorgten für die musikalische Begleitung. Clown Püppi trieb wieder für die jungen Besucher seine Späße, während die Karnevalisten von „Klein-Köln“, die Frauengemeinschaft, die Landfrauen und das Team des Ferienlagers St. Pankratius das leibliche Wohl sicherstellten.