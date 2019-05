Ein vermeintlicher Wohnungsbrand rief am Donnerstagabend die Feuerwehr an der Guissener Straße auf den Plan. Um 19.39 Uhr wurden die Kräfte alarmiert, weil die Lage bei Dachabdichtungsarbeiten an einem Flachdach, bei dem auch ein Gasbrenner verwendet wurde, zunächst außer Kontrolle geraten war. Bitumenplatten hatten beim Anschweißen Feuer gefangen, so die Polizei. Daraufhin wurden die Kräfte des Löschzugs Dolberg und der Hauptwache sowie der Rettungswagen der Wache Süd alarmiert. Aufgrund einer ersten Rückmeldung konnte der Personalansatz jedoch reduziert werden, denn es brannte augenscheinlich nichts mehr. Die Einsatzstelle wurde sensorisch und auch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Bei den Löschmaßnahmen durch die Arbeiter verletzte sich ein 27-jähriger Mann. Diese wurde durch den Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus transportiert. Der Einsatz war um 20.30 Uhr beendet.