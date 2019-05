Startklar zum Sprudeln

Gleich zwei Objekte, die mit Mitteln aus der Städtebauförderung von Bund und Land gefördert worden sind, übergibt die Stadt Ahlen am kommenden Samstag, 11. Mai, offiziell an die Bürgerinnen und Bürger: den sanierten Marktplatz und das energetisch und funktional erneuerte JuK-Haus. Zu beiden Veranstaltungen ist die Bevölkerung aus Anlass des „Tages der Städtebauförderung“ eingeladen. Das neue Juk-Haus kann bei einem geführten Rundgang um 14 Uhr in Augenschein genommen werden. Der „Tag der Städtebauförderung“ findet in Ahlen bereits zum fünften Mal statt und begeht damit ein kleines Jubiläum.

„Ahlener Advent und Karneval hat der Marktplatz zwar schon erfolgreich gesehen, aber seine amtliche Freigabe steht noch aus“, hält Stadtbaurat Andreas Mentz das milde Frühjahr für einen idealen Zeitpunkt, um gegen 11.30 Uhr mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Christine Wolf vom Planungsbüro „wbp Landschaftsarchitekten“ das rote Band zu durchschneiden.

Eingebettet ist die Einweihung in ein typisches „Draußen-Ereignis“, für das der barrierefreie Marktplatz beste Voraussetzungen mitbringt: Das „Street-Food-Festival“ schlägt bereits mit verschiedenen „Food Trucks“ am Freitag seine Zelte auf dem Marktplatz auf und geht über das gesamte Wochenende. Kulinarische Delikatessen und Gaumenfreuden verwöhnen das Publikum, das zu Live-Bands und guter Musik auf dem Marktplatz lange verweilen kann.

Fortgesetzt wird der Tag der Städtebauförderung am Samstag um 14 Uhr im „Jugend- und Kulturhaus“ im Burbecksort mit einer Hausführung. Drei Tage feiert das JuK-Haus die offizielle Eröffnung mit Veranstaltungen für reifere Musikfreunde, junges Partyvolk und die ganze Familie. Schon seit Januar kehren die zahlreichen Angebote Zug um Zug aus ihren Ausweichquartieren zurück, in denen sie die letzten zwei Jahre während der Umbauphase zuhause waren. „Jetzt fühlen wir uns aber richtig angekommen und wollen das feiern“, so Hausleiter Urim Kodzadziku, der sich auf Stammgäste und auch Interessierte freut, die sonst nicht den Weg in das neue Stadtteilzentrum für alle Generationen finden.

„Ohne die öffentliche Förderung hätten wir beide Vorhaben ganz sicher so nicht stemmen können“, richtet Andreas Mentz Dank an Bund und Land. Der landesweite Tag der Städtebauförderung sei eine gute Möglichkeit, auf die wertvolle Kooperation von Stadt und Fördergebern hinzuweisen.