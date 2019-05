Die Bedeutung der Jugend für die Zukunft der EU

Während am Samstag die Besucher des Tierparks am Höxberg vom alten Wartturm aus in die Ferne blicken konnten, traf eine Delegation von sechs Schülerinnen und Schülern des St.-Michael-Gymnasiums im angrenzenden Hotel auf den ehemaligen Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und wagte mit ihm kurz vor der Europawahl einen Blick in die Zukunft der weltpolitischen Rolle Europas. Begleitet von ihrer Politiklehrerin Sabine Mendel waren sie der Einladung Bernhard Daldrups, dem Vorsitzenden der SPD des Kreises Warendorf, zum sogenannten „Europolitischen Frühstück“ gefolgt.

Freudig und ein wenig aufgeregt angesichts des prominenten Gastredners tauschten sich die Jugendlichen zunächst im Rahmen eines Frühstücks mit anderen Gästen zur Frage nach Deutschlands Rolle in einem neuen Europa aus. Dieses Thema beschäftigt die Klasse aus aktuellem Anlass zurzeit im Politikunterricht.

Die Gäste im Sitzungssaal warteten gespannt auf den prominenten Gastredner: den Bundestagsabgeordneten Sigmar Gabriel. Der unternahm einen Brückenschlag von der Historie der Europäischen Union über die Veränderungen der wirtschaftlichen und damit politischen Verhältnisse bis zum Thema Flucht und Migration. Abschließend appellierte er: „Europa lebt vom Willen der Menschen zu einer Gemeinschaft in Frieden, Freiheit und Demokratie. Ohne ihre Unterstützung kann Europa nicht überleben.“

Schülerin Natalie Nikonenko kommentierte die Veranstaltung anschließend so: „Meiner Ansicht nach waren die Offenheit und der Detailreichtum Sigmar Gabriels auf eine positive Weise unerwartet. Denn viele in meiner Generation denken, dass Politiker zu jeder Zeit streng sind und jede ihnen gestellte Frage so knapp wie möglich beantworten. Zudem schätze ich es sehr, dass Sigmar Gabriel sich jede Frage angehört hat und selbst bei Themen stets ehrlich blieb, bei denen andere sich nicht geäußert hätten, weil niemand die realistische Antwort hören möchte. Nicht jeder schafft dies und es gab mir die Sicherheit, alle Fragen stellen zu können. Mich als Vertreterin der jüngeren Generation brachten vor allem zwei Dinge zum Nachdenken: Zum einen der historische Kontext, in welchen Sigmar Gabriel die EU stellte, zum anderen die Klarheit, mit welcher er auf die Bedeutung meiner Generation für die Zukunft der EU hinwies.

So bin ich froh, an dem Europolitischen Frühstück teilgenommen zu haben, da dies mir und meiner Klasse einen neuen Blick auf Europa gab. Daher kann ich anderen Jugendlichen nur empfehlen, solche Gelegenheiten zum politischen Austausch wahrzunehmen. Dies würde helfen, der Jugend einen Einblick auf unsere heutige Politik zu geben, die ja unsere Zukunft bestimmt.“