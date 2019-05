Im Zuge der Anhörung von Vertretern der Bezirksregierung in der Frage der Umwandlung der Städtischen Sekundarschule in eine zweite Gesamtschule (die „AZ“ berichtete) hatte die stellvertretende SPD-Stadtverbandsvorsitzende und Sachkundige Bürgerin Andrea Jaunich erklärt, sich vorstellen zu können, dass es in Ahlen „nur noch Gesamtschulen“ gebe.

„Dieser Einwurf ist ein ungeheuerlicher Angriff auf die Ahlener Schullandschaft in ihrer bestehenden Form“, wird Philip Terbrack, Vorstandsmitglied der Jungen Union , in der Pressemitteilung zitiert. „Die hervorragende Arbeit der beiden Gymnasien, der Sekundarschule und insbesondere der Overbergschule als einzige Hauptschule im Kreis werden dadurch degradiert. Man spricht ihnen ihre Existenzberechtigung in der jetzigen Schulform ab“, formuliert Nick Drewer, stellvertretender JU-Vorsitzender, die Kritik des CDU-Nachwuchses.

Neben diesen Vorwürfen kritisiert Aulbur die allgemeine Haltung der Ahlener Sozialdemokraten: „Ich halte diese Ideologie der andauernden Gleichmacherei und des Hinwegwischen sämtlicher Unterschiede in der Bildungspolitik für gefährlich. Wir brauchen individuelle Förderung, Wettbewerb zwischen Schulformen und leistungsbezogene Selektion bei der Schulwahl. In diesem Kontext ist es absolut existenziell, die Gymnasien und auch die Overbergschule zu erhalten. Ebenso ist eine Stärkung der Berufskollegs nötig, das Abitur kann die berufliche Bildung nicht komplett ersetzten.“

Natürlich sei man sich des Umstandes bewusst, dass es in der Ahlener Schullandschaft auch Reformen geben müsse. Die Debatte der Umwandlung der Sekundarschule in eine zweite Gesamtschule werde ja nicht umsonst geführt, so die Junge Union. Dennoch gelte es die Vielfalt in der Bildungslandschaft zu erhalten und die Auswirkungen einer zweiten Gesamtschule auf andere Ahlener Schulen sehr genau im Auge zu behalten. „Insbesondere Overbergschule, Städtisches Gymnasium und die Berufskollegs als Stützpfeiler des dualen Ausbildungssystems dürfen unter einer zweiten Gesamtschule nicht leiden“, formuliert Drewer die rote Linie der JU.

In der Frage der Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule gelte es eine seriöse und sorgfältige Entscheidung unter Abwägung aller Risiken zu treffen. „Wir sind uns sicher, dass die CDU-Fraktion dies auch so handhaben wird“, erklärt der Stadtverband der Jungen Union abschließend.