Freigabe-Schild folgt in Kürze

Ahlen -

Links rüber vom Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße: Ein rüstig radelnder Rentner nutzt am Dienstagmorgen für sich erstmals die neue Spur, die ihm die ebenso neue Miniampel freigibt. Flott geht‘s. Und nun? „Nein“, winkt er nach wenigen Metern ab. In die Bahnhofstraße dürfe er jetzt nicht weiter. Dazu müsse doch hier ein Schild stehen, das ihm den Weg freigebe. Tue es aber nicht.