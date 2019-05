Blumen pflanzen, Beete harken und vielleicht noch einen Cappuccino in lauschiger Gartenatmosphäre genießen: Das wär‘s gewesen an diesem Donnerstag. Stattdessen sitzt Mary Kühn-Schrein im Wohnzimmer. Abgeschirmt vom Frühling und ihrer unmittelbaren Außenwelt. Im grünen Kleinod an der Roonstraße tummeln sich derweil andere: die Ratten aus dem Nachbarhaus.