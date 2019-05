Klassische und neue Ärgernisse

Judith Spittler , Leiterin der Ahlener Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW, geht bei der Vorstellung des Jahresberichts 2018 strukturiert vor. Es gibt im Prinzip nur zwei Themenbereiche: „Klassiker und Themen, die 2018 plötzlich aufploppten.“

Gemeinsam mit Verbraucherschützerin Daniela Kreickmann und Energieberater Joachim Rölfing ist Judith Spittler am Donnerstag beim Bürgermeister zu Gast, um aufs vergangene Verbraucherjahr zurückzuschauen. Dr. Alexander Berger nutzt die Gelegenheit zunächst, um sich zu bedanken: „Sie passen auf, dass die Ahlener mehr Geld im Portemonnaie behalten“, spielt er auf den Kampf gegen Abzocke aller Art an und wendet sich dann schmunzelnd in Richtung Energieberater: „Und das auch noch klimafreundlich.“

Judith Spittler freut sich über das Lob und steigt mit den bereits erwähnten Klassikern ins Thema ein: untergeschobene Verträge am Telefon und an der Haustür. „Das hört nicht auf“, beklagt auch Daniela Kreickmann, egal, ob Mobilfunk- oder Strom- und Gasanbieter – die Masche, Menschen zu überrumpeln, funktioniere leider immer noch. Gleiches gelte für Gewinnspiel-Angebote am Telefon: Da werde ein hoher Gewinn suggeriert, Anrufer geben hoffnungsvoll ihre Bankverbindung raus und finden sich plötzlich als Abonnent eines Gewinnspielsystems wieder.

Stellten den Jahresbericht 2018 vor: Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Daniela Kreickmann, Judith Spittler und Joachim Rölfing. Foto: Sabine Tegeler

Lob gibt es von Daniela Kreickmann für eines der Themen 2018 überhaupt: die Datenschutzgrundverordnung, die vor genau einem Jahr in Kraft trat. „Die hat uns neue Möglichkeiten eröffnet“, verweist sie auf erweiterte Rechte, wenn es um die Datennutzung durch Unternehmen geht.

Judith Spittler widmet sich wiederum einem Klassiker: Überzogene und ungerechtfertigte Inkassogebühren seien ein Dauerärgernis, das insbesondere die Menschen mit kleinem Geldbeutel treffe. Ratenzahlungsvereinbarungen solle man unbedingt vorab rechtlich prüfen lassen, die Beratungsstelle helfe dabei, sagt die Expertin und schwenkt dann wieder um zu einem neuen Arbeitsfeld der Verbraucherschützer: „Ich glaube, Musterfeststellungsklage ist das Wort des Jahres für uns.“ Der Dieselskandal habe dafür gesorgt, dass die Drähte bei den Verbraucherberatungsstellen heiß gelaufen seien. Wer sich der Klage noch anschließen wolle, könne sich melden. Auch hier gibt‘s Hilfe bei der Verbraucherzen­trale.

Vom Diesel zu erneuerbaren Energien springt Energieberater Joachim Rölfing, der mit zwei großen Aktionen im vergangenen Jahr zum Umdenken anregen wollte: „Sonne im Tank“ beschäftigte und beschäftigt sich auch immer noch mit dem wirtschaftlichen Nutzen von Photovoltaik auf dem eigenen Hausdach und „Besser heizen“ mit dem vorausschauenden Blick auf die Heizanlagen im Keller, die, so Rölfing, „immer erst dann beachtet werden, wenn es zu Störungen oder zum Ausfall kommt. . . in der Heizperiode nämlich“. Dabei sollten Hauseigentümer für warmes Wasser und warme Räume immer einen Plan B in der Tasche haben. Und den gebe es auch „ohne Treibhausgas“.