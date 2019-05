Für Spätzünder könnte es am Samstag eng werden: 600 Tickets sind bereits im Vorverkauf raus fürs zweite Groß-Open-Air von Kleinstadt-Techno auf der Zeche Westfalen. Den letzten 300 Eintrittskarten geben die Gastgeber keine drei Stunden, bis auch sie weg sind.

Die Party läuft von zwei bis zwei im Biergarten zwischen Lokschuppen und Grubenlüfter mit voraussichtlich doppelt so vielen Besuchern wie zur Premiere im Vorsommer. Herzensangelegenheit der Partymacher ist die Pfandbecher-Aktion, deren Erlös den Freckenhorster Werkstätten in Ahlen zugute kommt. Wer sich dem anschließen und auf sein Pfandgeld verzichten möchte, wirft seinen Becher einfach in die Spendenbox.