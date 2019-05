Martin Labus ist neuer KG-Präsident

Ein Jahr und zwei Monate nach dem überraschenden Tod von Präsident Helmut Krainski steuert das karnevalistische Schiff wieder in ruhigen Gewässern, wenn auch die Zukunft des Gasthauses Pelmke, bis 2018 Stammlokal der KG, noch immer ungewiss ist. Um angesichts dieser Umstände keine Schnellschüsse zu wagen, hatten sich die Vorhelmer bewusst Zeit gelassen, einen Nachfolger im Spitzenamt zu finden. „Es war nicht einfach“, erinnerte Detlef Kahl . „Wir wollten die laufende Session erfolgreich absolvieren und haben mehrere Lösungsansätze für die Vereinsführung diskutiert.“ Nach reiflicher Überlegung habe sich Martin Labus für die Amtsübernahme bereiterklärt.

„Ich trete ein schweres Erbe an und ich hoffe, dass mir diese großen Schuhe passen“, bekannte der neue KG-Chef am Freitagabend nach dem einstimmigen Votum der Anwesenden im Clubheim der TuS Westfalia Vorhelm. Er ist in der 72-jährigen Vereinsgeschichte erst der fünfte Präsident und möchte diese Beständigkeit gerne wahren. Dafür hofft er auf den nötigen Rückhalt. Labus gehörte bisher als zweiter Vizepräsident dem KG-Vorstand an. Seinen Posten wird nun Frank Schroers übernehmen. Jeanette Bücker bleibt ihrem Amt als Kassiererin treu, ebenso Detlef Kahl als Vizepräsident und Geschäftsführer Stephan Fährenkemper. Die Sitzungspräsidentin Annabell Brockhues, derzeit auch amtierendes Prinzenmariechen, sowie der Sitzungspräsident der Nachwuchsjecken, André Kaldewei, werden beide zum erweiterten Vorstand gezählt und somit auch in die anstehenden Beratungen eingebunden, hieß es.

Der Termin für die nächste Gala-Prunksitzung am 15. Februar 2020, der zugleich mit vier Geburtstagen aus den Reihen des Vorhelmer Gefolges zusammenfällt, ist im Ausweichquartier „Hof Münsterland“ schon geblockt, verkündete Kahl. Schließlich stehe im Dorf noch immer keine adäquate Alternative in Aussicht. Ob die Vorhelmer auch Ausrichter einer eigenen Weiberfastnachtsfete sein werden, wie es Festwirt Bernd Overmann vorschlug, ist jedoch noch offen. Dazu werde sich eine Arbeitsgruppe Gedanken machen.

Unter dem Oberbegriff „Superhelden“, das beschloss die Versammlung mit deutlicher Mehrheit, werde die nächste Session stehen. Das genaue Motto werde noch ausgefeilt.

Von einer positiven Entwicklung sprach Schatzmeisterin Jeanette Bücker in ihrem Kassenbericht. Kein Wunder, dass die Entlastung des Vorstands einstimmig erteilt wurde.

In seinem Rückblick skizzierte Detlef Kahl noch einmal die schwierige Gesamtsituation nach dem Tod von Helmut Krainski und dem Ausfall der Gaststätte Pelmke als Narrenhochburg. Ein großes Dankeschön hatte er für Bernd Overmann parat, der bis zuletzt den avisierten Galatermin freigehalten hatte und somit maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Narrensause im Jahr 2019 nicht ausfallen musste.

Der Dank ging aber auch an die Aktivposten, Senatoren und Tanzgruppen der Karnevalgesellschaft für ihren Einsatz und ihre Geduld. Für die gute Nachwuchsarbeit in der Karnevalsgesellschaft spricht nach Meinung des Vorstands auch der gute Zulauf in den einzelnen Gruppen. Die jeweiligen Betreuer kamen im Laufe des Abends zu Wort.

Diskutiert wurden außerdem die Termine für die KG-Radtour sowie für den Weihnachtsmarkt, der wieder in Zusammenarbeit mit der Vorhelmer Feuerwehr stattfinden soll. So wird am 7. September geradelt, auch wenn mit den „Hellbachhexen“, die zu diesem Zeitpunkt auf Norderney weilen, einige Akteure fehlen werden. Der Weihnachtsmarkt soll – wenn möglich – am 21. Dezember stattfinden. Am Montag, 11. November, wird dann die 72. Session eröffnet. Der kurz andiskutierten Idee, die Session wie in Ahlen am ersten Samstag nach dem 11. November zu eröffnen, wurde eine klare Absage erteilt. „Der Elfte im Elften ist ein fester Termin, egal wie er auch fällt“, sagte eine Aktive.