Schreck in der Morgenstunde: Einen ungebetenen Gast entdeckte eine 54-jährige Ahlenerin am Sonntag gegen 7.50 Uhr in der Vorratskammer ihres Wohnhauses an der Guissener Straße. Zunächst habe sie an einen Scherz ihrer Kinder geglaubt, als sich die Tür zu dem Raum nur schwer öffnen ließ, gab sie gegenüber der Polizei an. Als die Ahlenerin dann den Fremden entdeckte, rief sie sofort die Polizei. Die befragte den 32-jährigen Polen und nahm ihn mit zur Wache am Südberg. Es stellte sich heraus, dass der Mann am Abend zuvor bei der Veranstaltung „Kleinstadt-Techno“ auf der Zeche Westfalen war. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier Landsleuten hatte er diese verlassen und war herumgeirrt. Als er an das Wohnhaus kam und eine offene Tür entdeckte, betrat er dieses und entschied sich, dort zu nächtigen. Die Beamten ließen den Polen von einem Arbeitskollegen abholen, der ihn zu seiner vorübergehenden Aufenthaltsadresse in Ahlen mitnahm und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.