Am 7. April erhielt Sabine Giesecke-Helweg einen Anruf von einem Unbekannten, der ihr ein Brautkleid für „Sternenkinder“ schenken wollte. Das St.-Franziskus-Hospital hatte den Kontakt vermittelt, denn Gieseke-Helweg hatte als Betroffene im Jahr 2000 den Verein „Sternenkinder Ahlen“ gegründet – mit dem Ziel, eine Gedenkstätte für Totgeburten oder frühstverstorbene Kinder auf dem Westfriedhof einzurichten, was im Jahr 2004 umgesetzt wurde.

Nun also das Brautkleid. „Da war ich erst einmal überfordert und musste nachfragen“, erinnert sich Sabine Giesecke-Helweg noch genau an den Anruf. Man solle doch kleine Kleidungsstücke oder Schlafsäckchen daraus machen, gab der Anrufer dann seine Vorstellungen wieder. Doch wie den Wunsch umsetzten? Zwei Tage später am Abend setzte sie den Wunsch in die „Facebook“-Gruppe „Ahlener helfen Ahlenern“. Schon am nächsten Morgen wurden neun weitere Brautkleider angeboten und zehn Schneiderinnen zum ehrenamtlichen Umarbeiten gefunden. „Dieses Mitgefühl zu erleben, war überwältigend“, schildert die „Sternenkinder“-Initiatorin, zumal die Schneiderinnen nicht nur aus Ahlen, sondern auch Sendenhorst, Beckum, Drensteinfurt und Hamm kommen.

Unter ihnen ist Bianca Bettmann von „Bettys Nähstübchen“ in Tönnishäuschen. „Ich habe selbst drei Kinder, es hätte auch mich treffen können“, war sie sofort bereit, mitzuhelfen, zumal sie passende Räumlichkeiten und Ausstattung hat, um das Umnähen in Gruppenarbeit vorzunehmen.

Arbeit gibt es genug, inzwischen sind es 16 Brautkleider, teilweise bis zu 30 Jahre alt, die umgenäht werden. Unter den Spenderinnen waren zum Teil „Sternenkinder“-Mütter. So wird sich eine Gruppe von vier Schneiderinnen bei Bianca Bettmann treffen, eine zweite Gruppe bei Elke Droste in Dolberg. Diese nennt sich „In Liebe gehüllt – Hand in Hand für ,Sternenkinder‘ und Frühstarter“ und näht schon seit einigen Jahren für das St.-Franziskus-Hospital.

Bei den Dolbergern will sich Bianca Bettmann Tipps zum Umnähen für Schlafsäckchen und Einschlagdeckchen geben lassen, weil es für sie Neuland ist. „Ein weißes Brautkleid ist rein – ,Sternenkinder‘ sind ja auch unbelastet“, freut sie sich auf das Projekt, zumal sich die feinen glänzenden Stoffe für diesen Zweck optimal verwenden lassen. Die fertigen Kleidungsstücke sollen dann an das Ahlener Krankenhaus und Geburtsstationen im Kreis Warendorf oder Hamm gehen.

Einen Nebeneffekt hat das Projekt auch noch, demnächst wird voraussichtlich eine Selbsthilfegruppe für „Sternenkinder“-Eltern entstehen. Ansprechperson für Betroffene ist Sabine Giesecke-Helweg, die Kontaktdaten können unter www.sternenkinder-ahlen.de aufgerufen werden.