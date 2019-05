Ein Carepaket erzählt

Ein ungeöffnetes Carepaket aus Australien avancierte am Samstag zum Star des Europafestes auf dem Glückaufplatz. Mitgebracht hatte es Elmar Woker , Vertreter des Ahlener Sinn-Netzwerks, zum Talk mit Ulla Woltering . Die Fachbereichsleiterin Jugend, Soziales und Integration im Rathaus bat nach der Begrüßung durch Matthias Tauche und Marcus Schneider, der den veranstaltenden „Ahlener Appell“ vorstellte, zum Gespräch über die Anfänge dieses Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.

Anhand des über 70 Jahre alten nie geöffneten Carepakets verdeutlichte Elmar Woker die damalige Situation in Deutschland, als Nahrungsmittel rationiert waren. Das galt allerdings für zahlreiche andere europäische Länder auch. Woker bekundete, ein überzeugter Europäer zu sein, der die Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) über die Erweiterung in die Europäische Gemeinschaft (EG) bis zur Umbenennung in Europäische Union (EU) als Bürger und Unternehmer in den verschiedenen Phasen mitgemacht hat.

Für das erste musikalische Intermezzo sorgte Hale Güneri, Schülerin der Fritz-Winter-Gesamtschule, die gleich zweimal kleine Kostproben ihres Könnens auf der Querflöte gab. Später sorgten Reiner Jenkel und Manfred Kehr für Stimmung auf dem Glückaufplatz, der sich zu Mittagszeit immer mehr füllte.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup lobte in einem kurzen Grußwort die Initiative, überparteilich für die Teilnahme an der Europawahl zu werben.

Ein Europaquiz mobilisierte Besucher wie Akteure gleichermaßen, die sich – von Lisa Kalendruschat und Fabian Mateina befragt – mal aufs „Wahr“- oder „Falsch“-Feld stellen mussten. Am Ende siegten Nico und Jürgen, Sohn und Vater.

In einem Infoblock informierte Eva Brinkmann über Familienrecht in den EU-Mitgliedstaaten, in denen pro Jahr zwei Millionen Ehen geschlossen, aber auch 900 000 geschieden werden.

Organisationen wie Amnesty International Ahlen gesellten sich zu Ständen von Innosozial, Caritas und DGB. Und für die Kinder gab es mit Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen ein Alternativprogramm.

Das anfänglich erwähnte Carepaket stellt Elmar Woker übrigens für einen guten Zweck zur Verfügung, es soll versteigert werden. Ein zweites in seinem Besitz ist dem Haus der Deutschen Geschichte in Bonn versprochen.