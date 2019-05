Techno im Flöz: Biergarten bebt

Dröhnende Bässe, wummernde Beats und annähernd 1200 Fans unterschiedlichster Altersklassen brachten am Samstagnachmittag bis in den späten Abend den „Flöz“-Biergarten auf der Zeche Westfalen zum Beben. Kleinstadt-Techno ging nach der Premiere im August in die zweite Runde. Diesmal noch größer und professioneller.

Dabei war für die Veranstalter klar: „Wir wollen weiterhin nicht kommerziell sein und es auch nicht werden“, erklärten Benedikt Bartscher und Franz Bussmann . Hauptanliegen sei es, der Techno-Szene im Kreis Warendorf und darüber hinaus eine Möglichkeit zu geben, ihre Leidenschaft auszuleben. „Schön ist es natürlich auch, wenn wir Gästen, die bis dato noch überhaupt keinen Bezug zu Techno hatten, diese einzigartige Musikkultur nahebringen können. Das gelingt durchaus öfter“, freute sich Bussmann.

Der Erfolg gibt den Machern Recht, zu denen außer Franz Bussmann und Benedikt Bartscher auch Niklas Inderwiedenstrasse gehört. „Als wir im Dezember Kleinstadt-Techno für den 25. Mai angekündigt haben, sind wir nicht von einer so enormen Resonanz ausgegangen.“, so Inderwiedenstrasse. Über 650 Techno-Fans hatten im Vorverkauf Karten erworben, nach kurzer Zeit war die 900-Gäste-Obergrenze erreicht und die „Abendkasse“ bereits am Nachmittag vorübergehend dicht.

Mächtig Dampf auf der Bühne. Foto: Christoph Aulbur

Allerdings verdoppelte sich seit der ersten Auflage des Open-Air-Festivals nicht nur die Teilnehmerzahl. „Der technische Aufwand, den wir in diesem Jahr betreiben, hat alles vorherige in den Schatten gestellt“, betont Benedikt Bartscher. Die Unterstützung von 50 bis 100 Helfern habe die Umsetzung der Techno-Party aber möglich gemacht. „Der enorme Einsatz der Helfer, die steigende Besucherzahl und teilweise Gäste mit über 400 Kilometer Anreise spricht für die wachsende Popularität von Kleinstadt-Techno“, zeigte sich Franz Bussmann zufrieden. Weiterhin solle es aber bei nur einem Termin pro Jahr bleiben.

Neben Party hatte das Techno-Festival dieses Jahr auch eine soziale Komponente: Mit einer Pfandbechersammlung hatten die Gäste die Möglichkeit die Freckenhorster Werkstätten zu unterstützten.