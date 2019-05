Der Müllartist polarisiert

Dabei verließ er die gewohnten Bahnen, in denen sich Kindertheater oftmals bewegen. Der Zuschauer als bloßer Konsument? Nicht hier. Der Müllartist läuft auf der Bühne hin und her und ist ständig in Aktion. Er zieht sich an und aus, wäscht sich samt Socken in einer alten Emailleschüssel oder steckt sich die Deckel von alten Getränkeflaschen auf beide Augen und in den Mund.

Doch was hat das alles zu bedeuten? Das sollen die Kinder selbst herausfinden. Klassische Belehrungen über „Umweltsünden“ sind in diesem Stück fehl am Platz. Anhand von Gegenständen wie einem halbierten Schaukelpferd und einem rostigen Schlauchwagen entwickelt von der Heiden vielmehr im Austausch mit dem Publikum Verwendungen für scheinbar nutzlose Gegenstände.

Nachdenken über die Konsumwut einer Wegwerfgesellschaft? Das bewirkt der Müllartist auf eine andere Art als viele andere Stücke. Eine Darbietung, die nicht allen gefällt. Doch als der Müllartist am Ende des Stücks mit sortierten Mülltüten halbnackt auf der Bühne steht, klatscht das verbliebene Publikum frenetisch. Kindertheater einmal anders: Es polarisierte.

Der Müllartist. Foto: Martin Feldhaus

Für diejenigen, denen der Müllartist nicht so gut gefiel, hielt aber das Spielmobil genügend andere Beschäftigungsmöglichkeiten bereit. Die wurden dank des trockenen Wetters auch sehr gut genutzt. Ein weiterer Pluspunkt hierbei: der Umzug von der Langst zur Wiese hinter dem Juk-Haus. „Es sind viele neue Familien hinzugekommen“, freute sich Organisator Stefan Spreehe. Das liege wohl daran, dass man am neuen Standort mit dem Beachvolleyballfeld und dem Fußballplatz einfach mehr Möglichkeiten habe. Eine Einschätzung, die auch Jaqueline vom Spielmobil-Team teilte. „Es ist hier weniger Aufwand fürs Team, wodurch wir mehr Möglichkeiten haben“, befürwortete sie den Umzug von der Langst zur Heimat des Spielmobils. Beste Voraussetzungen also dafür, dass „Raus auf die Wiese“ eine ähnliche Erfolgsstory wird wie „Raus in die Langst“.