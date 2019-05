Ein neuer Treffpunkt im Stadtteil

„Heute ist die Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu gewinnen“, begrüßte Caritas-Geschäftsführer Heinrich Sinder die zirka 60 Gäste, die sich zum ersten Mal auf der Baustelle umschauen konnten. Unter ihnen waren die beiden Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und Martin Frost sowie auch Bewohner des Stadtteils. Während die Grundsteinlegung am 17. Januar noch bei Regen stattgefunden hatte, war es dieses Mal trocken und sogar die Sonne schaute ab und an heraus. Ein gutes Omen, wie Heinrich Sinder fand. So war es dann nicht weiter schlimm, dass ein Richtfest gefeiert wurde und kein Dichtfest, wie er feststellte, auch wenn die ersten Fenster schon eingebaut worden seien.

Die beiden Flachdachgebäude brachten es mit sich, dass statt eines Zimmermeisters der Bauleiter Frank Caprio den Richtspruch vornahm – war doch kein Zimmerei-Gewerk vorhanden. Des Bauleiters Wunsch „Glück und Segen dem neuen Haus“ galt aber deshalb nicht weniger.

„Wir sind baulich und finanziell im Plan“, zog Heinz Sinder für den Betreiber Caritas ein Zwischenfazit, auch mit den Handwerkerleistungen zeigte er sich zufrieden. Die Fertigstellung ist für Mai 2020 anvisiert.

Ulla Woltering und Heinrich Sinder freuten sich über den guten Baufortschritt. Foto: Ralf Steinhorst

Als Vertreterin der Stadt Ahlen und ehemalige Leiterin der Leitstelle Älter werden in Ahlen freute sich Ulla Woltering über das aus ihrer Sicht gelungene Projekt: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass der Ahlener Süden eine solche Einrichtung bekommt.“ Schließlich sei es schon lange ihr Ziel gewesen, dass Senioren in ihren angestammten Quartieren bleiben können. Das sei auch schon in anderen Statteilen gelungen. Von den neuen Seniorenwohnungen werde eine Versorgungssicherheit in den Stadtteil hinausgehen, zeigte sich die Fachbereichsleiterin überzeugt. Dazu trügen auch die beiden neuen Wohngemeinschaften bei, die Seniorinnen und Senioren eine zeitgemäße Möglichkeit zum Wohnen und Sicherheit im Pflegebedarf böten.

Zusammen mit Mittrops Hof und Juk-Haus werde mit dem Quartierstreff in den Ludgeri Höfen ein weiterer Treffpunkt im Stadtteil entstehen, betonte Ulla Woltering. Das sah auch Heinrich Sinder so: „Wir holen den Stadtteil in die Ludgeri Höfe und die Ludgeri Höfe in den Stadtteil.“

Die Bewerbungsfrist für die Wohnungen läuft bis Ende Mai, bis Mitte Juni wird entschieden. Die Plätze für die Wohngemeinschaften werden später vergeben.