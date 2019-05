Mit dem „Winterberger Schneeanzeiger“ fing alles an. Jene blaue Fahne des Ski-Clubs hing früher am Sporthaus Arnemann, um den Ahlenern zu signalisieren, ob sich im Sauerland das Skifahren lohnt. 2013 kam sie ins Sportarchiv. Inzwischen hat die Einrichtung ihr 1000. Exponat entgegengenommen – ein Ende ist nicht in Sicht.

Dieter Massin , der einer der treibenden Kräfte war, das Archiv vor sechs Jahren einzurichten, freut sich: „Wir sind heute ein Selbstläufer. Genauso war es auch gedacht.“ Ein vergleichbarer Dokumentationsort, der die Sportgeschichte einer ganzen Stadt abdeckt, gibt es in umliegenden Gemeinden nicht. Wenn beim Aufräumen oder bei Haushaltsauflösungen alte Urkunden, Fahnen, Festschriften, Pokale oder Fotoalben aus der Ahlener Sportgeschichte auftauchen, landen sie in den meisten Fällen auf einem der Schreibtische an der August-Kirchner-Straße – unmittelbar neben dem „Werse-Stadion“, der früheren „Glückauf-Kampfbahn“ von TuS Ahlen.

Die ist auch Schwerpunkt des 1000. Exponats, das dem Archiv soeben übergeben worden ist – ein Konvolut eines TuSlers der ersten Stunde. „Gestiftet hat es Inge Bornemann “, erzählt der Sportarchivar. „Ihr Schwiegervater Ernst Bornemann, der Vater des früheren Wirts vom ,Bürger-Eck‘ am Lütkeweg, war 1945 Mitbegründer und Vorsitzender von TuS Ahlen“, erläutert Dieter Massin. Die Festschrift zur Einweihung der eigenen Sportanlage am 21. August 1949 – sie kostete damals 30 Pfennig – ergänzt nun den umfangreichen Bestand rund um den Verein, dessen grün-weiße Vereinsfarben jahrzehntelang das Sportgeschehen der Wersestadt prägte. Ebenso weitere seltene Zeugnisse wie Schriftverkehr, Einladungen und Bilder. Hans Sudhoff und Anne Ronig helfen derzeit bei der Sichtung und Katalogisierung.

„Wenn man es ganz genau nimmt, haben wir längst mehr als 1000 Exponate dokumentiert“, sagt Massin und erklärt, warum: „Man nehme doch nur einen dieser Aktenordner. Er ist eine laufende Nummer in unserem System, obwohl sich darin zahllose Dinge befinden.“

Ab Herbst dieses Jahres wird es einmal im Monat wieder den „Tag des offenen Archivs“ geben. Massin: „Besonders freue ich mich dann auf Zeitzeugen mit ihren Geschichten zum Ahlener Sport.“ Wer darüber hinaus etwas für die Sammlung beisteuern möchte, kann ihn unter der Telefonnummer 5503 erreichen.