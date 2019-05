Tanzen – Trommeln – Filme sehen

Mit zahlreichen Aktionen bringen die vielen Kooperationspartner die afrikanische Kultur ins Münsterland. Am Montagabend eröffnete VHS-Leiterin Nadine Köttendorf in der Stadtbücherei die Reihe zeitgleich mit der Ausstellung „WeltSpielZeug“ (Bericht folgt).

Ein nächster Programmpunkt ist das Sommerfest des „Internationalen Frauenfrühstücks“ am Samstag 15. Juni, in der Familienbildungsstätte. Der tansanische Tänzer und Schauspieler Nkwabi Nghangasamala und seine Kollegin Beatrice Taisamo laden dann alle Gäste zum Mitmachen ein. Am Sonntag, 16. Juni, entfällt die Predigt im 9.30 Uhr-Gottesdienst in der Pauluskirche. „Stattdessen trägt das Ensemble Taasi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo Lieder und Tänze aus Ostafrika vor“, kündigte Nadine Köttendorf an. Die Gruppe machte extra für den Gottesdienst einen Umweg über Ahlen. Dazu üben Nkwabi und Beatrice tansanische Kirchenlieder ein.

Zum Kulturfest „Ahlen zeigt Flagge“ am 30. Juni zeigen die beiden afrikanischen Künstler ebenfalls Tänze und Lieder aus ihrer Heimat.

„Ein wichtiger Partner ist das Cinema Ahlen. Hier werden drei Filme mit Afrikabezug gezeigt“, erklärte die VHS-Leiterin weiter. Im ersten Film mit dem Titel „Anderswo: Allein in Afrika“ am 6. Juni um 19 Uhr geht es über 15 000 Kilometer und 15 Länder einmal lang durch den Kontinent. Das Drama „Roads“ erzählt die Geschichte zweier Männer aus Britannien und dem Kongo, die sich in Frankreich treffen. Schließlich erklärt die Dokumentation „Fair Traders“ die Arbeitsweise des fairen Handels anhand dreier Unternehmer.

Am Sonntag, 23. Juni, von 15 bis 17.15 Uhr entführt Axel Ronig mit seinem Reisebericht über die Seychellen seine Zuschauer im Kino an den „Baccardi-Strand“.

Mit dem Erbe der Kolonialzeit Deutschlands befasst sich Gerhard Ziegenfuß am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr in der VHS . „Ein Schädel aus Namibia – Erhobenen Hauptes zurück nach Afrika“ heißt sein Buch, in dem ein Missionar eine Kiste mit Jagdtrophäen aus dem ehemaligen Deutsch-Südwest­afrika nach Hause schickt. Darunter auch ein Menschenschädel. Gerhard Ziegenfuß bemüht sich seit 1995 um die Rückgabe der „Trophäe“. Die Geschichte hat er in dem Buch geschildert.

Neben der laufenden Spielzeugausstellung „WeltSpielZeug“ gibt es auch die Vorlesenachmittage in der Stadtbücherei. „Immer am Montag um 16.30 Uhr gibt es Geschichten rund um das Thema Afrika“, lud Büchereileiterin Ewa Salamon ein. Dazu bietet die Bücherei auch ein üppiges Medienbüfett mit allem, was es über den Schwarzen Kontinent zu sehen, lesen und erforschen gibt. An „Wie weit ist Afrika?“ sind auch wieder viele Schulen und Kitas beteiligt, die sich auf Trommel- und Tanzworkshops freuen dürfen.