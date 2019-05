Mit Feder und Tintenpöttchen ins Jubiläum

Am 10. Februar 1979 wurde die Don-Bosco-Schule offiziell eingeweiht. Sie besteht also seit 40 Jahren. Gefeiert wird aber eher leise mit Projekttagen. Die 183 Schüler hatten sich dazu in ihren Jahrgangsstufen Themen ausgesucht, die zum Jubiläum passten und auch in die allgemeine Schulhistorie blickten. Was war früher anders als heute?

Nachdem sich die Schüler am Montag zum Einstieg auf einem Großsprungkissen in der Sporthalle austoben durften, waren sie am Dienstag und Mittwoch in ihren Jahrgangsstufen aufgerufen, Projekte in Angriff zu nehmen. So bastelte der erste Jahrgang Pom-Poms. Was die Fadenbommel mit Schule zu tun haben? „Das hat man vor 40 Jahren hier als Spielzeug gehabt“, erklärte Niklas. Heute werden dafür in den Pausen andere Spiele an Geräten wie Klettergerüst oder Schaukel gespielt. Fangenspiele gibt es dagegen heute noch. Sie sind zeitlos geblieben.

Don-Bosco-Schule und gesunde Schule passt zusammen. Schließlich nimmt die Grundschule an einem Gesundheitsprogramm des Landes NRW teil. „Wir wollen ja noch mal 40 Jahre schaffen“, legt Schulleiterin Katrin Ratschow darauf Wert. Unterdessen hat Lehrerin Susanne Rose ihren Zweitklässlern verschiedene Getreidesorten in Gläser gefüllt und zum Erraten gegeben: „In Gemüse und Obst sind die Schüler geschult, jetzt ist Getreide dran“.

Schreiben wie in alten Zeiten: Linus hat es mal mit Feder und Tintenpöttchen versucht. Foto: Ralf Steinhorst

Nicht nur das: Die Getreidesorten wurden auch unter die Lupe genommen und gemahlen, um daraus schließlich Teig für zwei Dinkelbrote herzustellen. Aus vollem Korn natürlich. Das Ergebnis ließen sich die Schüler dann später schmecken.

„ Er hat Kindern auf der Straße geholfen. Er hat Kindern auf der Straße geholfen. “ Annika (Schülerin) über Don Bosco

Gesundheit stand auch bei den Drittklässlern auf dem Plan. Hier ging es dann aber um das gesunde Frühstück. Somit durften die Schüler nur gesunde Nahrungsmittel in die Schule mitbringen. Das sollte es aber noch nicht gewesen sein. Zur Schulgeschichte gehört nämlich auch der Namenspatron: der Priester Don Giovanni Bosco. Seiner Geschichte gingen die Jungen und Mädchen etwas näher auf den Grund. „Er hat Kindern auf der Straße geholfen“, fand Annika die Namenswahl dann auch nicht unbegründet.

Wie haben Kinder früher und heute gespielt? Xerxis, Niklas, Cataleya und Lisa bastelten zu dem Thema Pom-Pom-Bommel. Foto: Ralf Steinhorst

Die Viertklässler schließlich befassten sich damit, wie Schule sich seit dem Jahr 1900 entwickelt hat. So haben sich die Schrift, die Schultische und auch die Erziehungsmethoden geändert. Gut, dass heute kein Lehrer mehr mit dem Stock schlägt. Da sich auch die Schreibgeräte verändert haben, erhielt jeder Schüler eine knallgrüne Feder, um mit Tinte aus dem Tintenpöttchen zu schreiben. Ein neues Schreibgefühl. Die Projekttage gingen schließlich mit einem Sponsorenlauf zugunsten des Fördervereins zu Ende.