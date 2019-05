Hüpfburgen. Spiele, Kasperletheater und ganz viele Geschenke – das alles erwartet Familien am Samstag, 1. Juni, in der Ahlener Innenstadt. Anlässlich des Internationalen Kindertags lädt die Werbegemeinschaft Ahlen zum Familienfest ein. An gleich drei Standorten starten um 10 Uhr allerhand Aktionen.

Dabei lohnt es sich, früh da zu sein. Denn die ersten hundert Kinder bekommen Geschenke, sowohl beim Edeka Kempermarkt im Einkaufszentrum „Kerkmann Platz“ als auch an der Marienkirche. Während der Kempermarkt Lunchboxen mit Obst und Süßigkeiten verteilt, gibt es von der Schreibwarenhandlung Sommer Schul-Champion-Kisten mit Stiften, Leckereien und mehr.

Mit dem Lieblingstier vor die Kamera

Wer seine Geschenke verstaut hat, kann die Aktionen testen: am Kerkmann-Platz das beliebte Kinderschminken, an der Marienkirche zwei große Hüpfburgen. Auf dem „Superschloss“ und der „Riesenrutsche“ können sich Kinder bis acht Jahre austoben. Zudem warten auf sie zwei Vorstellungen der Valentino-Puppenbühne. Jeweils um 11 und um 12 Uhr kommt an der Marienkirche der Kasperle zu Besuch.

Außerdem können die Kinder ihr eigenes Kunstwerk erschaffen: Einfach die Straßenmalkreide vom Stand des Fotostudios Volker Gottsch­ling schnappen und loslegen. Die schönsten Bilder werden am Ende des Festes, das bis 14 Uhr dauert, prämiert.

Nicht nur die Kunstwerke auf dem Boden werden fotografiert, auch die Besucher selbst sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihrem Lieblingsmenschen oder -tier vor die Kamera zu treten.

„ Wir wollen den Zwilling bei unseren Veranstaltungen etablieren. Wir wollen den Zwilling bei unseren Veranstaltungen etablieren. “ Bernd-Uwe Lieftüchter

Zudem können sich die Besucher mit Waffeln oder dem „Ahlener Zwilling“ stärken. Die zwei Krakauer mit Sauerkraut im Brötchen sind schon bei der Maibaumaufstellung sehr gut angekommen. „Wir wollen den Zwilling bei unseren Veranstaltungen etablieren“, sagt Bernd-Uwe Lieftüchter.

Am dritten Standort, vor dem Geschäft „Die Spielerei“, gibt es ein wahres Spaßparadies zu entdecken. Seifenblasen mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern, ferngesteuerte Modellautos, Gummitwist und andere Hüpfspiele sowie Straßenmalerei sorgen dafür, dass keinem Kind langweilig wird – zumindest, wenn das Wetter mitspielt. Bei Regen muss das Familienfest mit abgespecktem Programm stattfinden.