Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung über die „Rathausfrage“ soll die Öffentlichkeit noch Gelegenheit erhalten, den „Parade-Bau“ ausgiebig zu besichtigen. Die Fraktion der Bürgerlichen Mitte (BMA) hatte das gefordert, und der Bürgermeister zeigte sich dem gegenüber aufgeschlossen – „wenn das von der Politik gewünscht wird“, so Dr. Alexander Berger in der Ratssitzung am Dienstag.

Es wurden jedenfalls keine grundsätzlichen Einwände vorgebracht. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Gabi Duhme hätte es allerdings gut gefunden, wenn die Bürger, der Vollständigkeit halber, auch in der Stadthalle einen Blick in die sonst nicht zugänglichen Kulissen werfen könnten. Dies ist jedoch an dem auserkorenen Termin (Samstag, 29. Juni) aufgrund von Veranstaltungen nicht möglich. Deshalb kann auch die Stadthallengastronomie nicht, wie von der BMA gewünscht, für „Bratwurst und Getränke“ sorgen.

Ohne Bewirtung soll es nun in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr Führungen durch das Rathaus geben.