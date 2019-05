„Wie weit ist Afrika?“ fragt zurzeit wieder die VHS – und will darauf im Rahmen der diesjährigen Projektreihe erstmals auch eine sehr konkrete Antwort liefern. Am „Platz der Städtepartnerschaft“ vor der Friedrich-Ebert-Halle an der Dolberger Straße soll am Sonntag, 16. Juni, ein Schild enthüllt werden, das in Richtung Bagamoyo zeigt und die Entfernung in Kilometern (Luftlinie) angibt. Das kündigte VHS-Leiterin Nadine Köttendorf jetzt bei der Eröffnung der Ausstellung „WeltSpielZeug“ in der Stadtbücherei an.

Auf diese Weise soll die langjährige und enge Verbindung zwischen der Wersestadt und dem tansanischen Küstenort optisch zum Ausdruck gebracht werden, nach dem Vorbild der Schilder, die be­reits auf Ahlens Partnerstädte Differdingen, Penzberg und Teltow verweisen. Mit Bagamoyo ist Ahlen auf Beschluss des Rates im Jahr 2013 eine Städtefreundschaft eingegangen.

An der Feier werden auch Künstler aus Tansania teilnehmen. Das Ensemble „Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo“, bestehend aus Studenten und Dozenten des Bagamoyo College of Arts, gestaltet zuvor um 9.30 Uhr einen deutsch-tansanischen Kulturgottesdienst in der Pauluskirche.