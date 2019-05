Steffen Avermiddig besiegt den tapferen Adler

Vorausgegangen war diesmal nicht nur der Kampf um den Jungvogel, sondern auch ein Gästevogelschießen aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Jungschützenabteilung. Einen runden Geburtstag konnte am Christi-Himmelfahrts-Tag auch die Damengarde begehen. Sie besteht seit 20 Jahren.

Mit dem Frühstück der Kompanien und einem ersten Antreten hatte der Festreigen am Vormittag seinen Auftakt gefunden. Nach der Schützenmesse in St. Pankratius oblag es Oberst Alfons Deitert , die Aktiven und Gäste zu begrüßen. Als letzte Amtshandlung schritten Kaiser Andreas Demski und Kaiserin Sabine Pabst noch einmal die Front ab. Mit einem aufblasbaren Gummi-Flamingo verabschiedete sich das Paar – mit Blick auf eine angenehme Regentschaft. „Vor zehn Jahren war ich deutlich nervöser als heute“, gestand der scheidende Kaiser. Die Kranzniederlegung zu Ehren der Verstorbenen übernahm der Vorsitzende Friedrich Eilert gemeinsam mit Major René Rieckmann, dem Chef der Patenkompanie aus der „Westfalen-Kaserne“.

Am Nachmittag füllte sich dann der Festplatz im Nachtkamp, der nach der aufwendigen Umgestaltung der Schützenhalle, bei der viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit investiert wurden, ein prächtiges Bild abgab. Beim Jungvogelschießen sicherte sich Patrik Cieslak nicht nur die Jungkönigswürde, sondern bewies bereits bei Stoß und Krone seine Treffsicherheit. Den Apfel holte Philip Wöstmann herunter, das Zepter Merle Schlüter. Die linke Schwinge ging an Lisa Stücke, die rechte an Nadine Salewski.

Schützenfest in Vorhelm 1/69 Ein gelungenes Fest verbucht der Allgemeine Schützenverein Vorhelm. Foto: Christian Wolff

Beim großen Vogel war es Frank Herweg, der mit der Krone eine erste Insignie sicherte. Es folgten Tobias Büttendorf mit dem Zepter und Andreas Krull mit dem Apfel. Die linke Schwinge fiel durch Jessica Frankrone. Und dann setzte Steffen Avermiddigs Schießkunst ein: Er ließ zunächst die rechte Schwinge fallen, holte sich danach den Stoß, um 18 Minuten später als Schützenkönig über den Platz getragen zu werden.