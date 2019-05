Der Dolberger riss um 18,14 Uhr nach seinem Volltreffer die Arme vor Freude in die Luft. „Ein würdiger König“, kommentierte Dieter Bäumker, der selbst beim ABSV schon dreimal den Vogel abschoss.

Das Schützenfest zum 105-jährigen Vereinsbestehen begann am Mittwoch mit dem Grünholen und Schmücken des Festplatzes an der Langst durch die Avantgarde. Am Christi Himmelfahrt traten die verschiedenen Abteilungen an und holten die noch amtierende Königin Jasmine Pollmeier und ihren Prinzgemahl sowie Ehemann Marcel ab. Am frühen Nachmittag folgte das Totengedenken mit Kranzniederlegung auf dem Marktplatz. Von dort marschierten die Vereinsmitglieder zur St. Elisabethkirche. Mit dem Bus ging es weiter zum Festplatz.

Das Schießen eröffnete Königin Jasmine und die Jagd auf die Insignien begann. Zunächst wurden 300 Schuss mit dem Kleingewehr abgefeuert. Bereits der 44. Schuss brachte das Zepter für Christian Panke. Sein Bruder holte sich mit dem 78. Schuss den Apfel und mit dem 101. Schuss auch noch die Krone. Der rechte Flügel ging mit Schuss 187 an Björn Bäumker. Der ersten Schuss mit Schrotmunition ließ die linken Flügel zu Boden fallen. Erfolgreicher Schütze war hier Horst Gasche. Als letzte Insigne fiel der Stoß mit dem 350. Schuss, den Marcel Pollmeier abgab.

Traditionsgemäß sorgte das Fanfarencorps Weiß-Rot aus Beckum für musikalische Unterhaltung. Für die Kinder gab es die „Knax“-Burg. Für feste und flüssige Nahrung war bestens gesorgt. Nach dem Königsschuss proklamierten die ABSV-Vorsitzende Simone Schröer und ihr Stellvertreter Rolf Hund den neuen Schützenkönig. Beim Königsball am 5. Oktober in der „Waldmutter“ wird die Throngesellschaft vorgestellt.

Am Freitag ging‘s bei Sonnenschein mit dem Kinderschützenfest weiter. Danach traten die Uniformierten zum Umzug an. Am späten Nachmittag stand zum Abschluss das Bierkönigsschießen mit anschließendem Biwak auf dem Programm. Dazu gehörte auch Stockbrotbacken am Lagerfeuer.