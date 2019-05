Der amtierende König mit 26 Jahren, als Nutzfahrzeugmeister technisch versiert, wählte die Tochter des Vereinsvorsitzenden Stephanie Droste zu seiner Königin. Sein eigener Vater, Ludger Markenbeck, war 1983 König von Dolberg und einziger Dolberger Stadtkönig im Jahr 2008/09. Dieser war sichtlich gerührt, denn mit Peter Hötte und dem Ortsausschussvorsitzenden Philipp Gößling lieferte sich sein Sohn einen spannenden Kampf um die Königswürde, der bis zum Ende offenblieb. Mehrmals wackelte der Vogel zuvor schon gewaltig: Bereits mit dem 21. Schuss konnte Michael Hamich die Krone des „Sir Thuliberg“ getauften Adlers abschießen. Nur vier Schüsse danach wurde der vom Dolberger Kegelverein „Ritter der Kegelnuss“ gebaute Adler durch Sven Hollestra seines Zepters beraubt. Danach entwickelte sich „Sir Thuliberg“ aber zu einer harten Nuss: Der Reichsapfel fiel mit dem 69. Schuss durch Markus Schröer, die Rechte Schwinge hielt bis zum 118. Schuss, abgegeben von Mathias Griese. Den Linken Flügel des Adlers erledigte mit Alexander Holtmann ebenfalls ein Angehöriger der Avangarde mit der 172. Patrone. Olaf Wiesendahl konnte sich mit dem 233. Schuss noch den Stoß des Adlers sichern, der sich im Folgenden von weiteren Projektil-Attentaten auf seine Person wenig beeindrucken lies: Erst kurz vor dem alles entscheidenden Schuss von König Markenbeck ließ Peter Hötte mit einem gut platzierten Treffer den Adler auf die Seite kippen, ein Elfmeter, den König Markenbeck zu gerne verwandelte. Zu den ersten Gratulanten gehörte Vater Ludger sowie die scheidenden Majestäten Bernhard Holtmann und Ulrike Knierbein-Glunz, die teils froh, teils traurig die Kaiserwürde abgaben.

Bei der Proklamation des Königspaares und Vorstellung des Hofstaates machte der Dolberger Schützenverein vor allem eins deutlich: Auch im 324. Jahr seines Bestehens sind Nachwuchssorgen nicht vorhanden: Eine starke Avantgarde marschierte zu Ehren des Königspaares auf, was selber einen motivierten jungen Hofstaat bilden ließ.

Geehrt wurden weiterhin Silberkönig Bernhard Brehe und Silberkönigin Beate Wefering, die Goldmajestäten Hilde und Adolf Kraemer sowie Diamantkönig Aloys Holtmann. Ohnehin wurde an diesem Tag in Dolberg viel geehrt: Der Vorsitzende Hans Droste, Jürgen Holtmann und Steffen Schellhase erhielten am Nachmittag die Orden für besondere Verdienste. Für langjährige Treue zum Verein dankte Droste im Namen der Schützenrüder Heinrich Krabus, Volker Taubitz, Frank Steinhoff, Rüdiger Roske (25 Jahre), Horst Marke (50 Jahre) sowie Erich Nettebrock und Alfred Düpmeier (60 Jahre). Norbert Markenbeck wurde neben seiner langjährigen Mitgliedschaft vor allem für intensive und jahrelange geleistete Vorstandsarbeit ausgezeichnet.