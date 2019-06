Jüngster König in der Chronik

Seit Otto Drügemöller im Jahr 1975 mit nur 24 Jahren den Vorhelmer Vogel abschoss, galt er als jüngster König in der Geschichte des Allgemeinen Schützenvereins. Diesen Titel hat er nun eingebüßt – und an den 23-jährigen Steffen Avermiddig weitergegeben, der am Samstagnachmittag feierlich inthronisiert wurde.

Sowohl der neue Regent als auch seine Königin Leonie Lakenbrink tragen nun die Zeichen ihrer Macht. Ebenso vollzog es Zeremonienmeister Ralf Lütke Coßmann unter Attestierung von Andreas Höckelmann und Jerrit König beim Jungkönigspaar Patrick Cieslak und Christin Kriemann. Als drittes Paar im Bunde der frischgebackenen Majestäten begrüßte das Volk Jan-Luca Hohenhorst und Selina Holz im Schatten des Maibaums. Sie gingen am Freitagabend aus dem Wettstreit um den Kindervogel als Königspaar hervor. Um 19.44 Uhr landete Hohenhorst mit dem 225. Schuss den entscheidenden Treffer. Kurz zuvor hatte er noch das Zepter ergattert.

Der Vollständigkeit halber seien auch bei den Kleinen die weiteren Insignienschützen erwähnt: Jasmina Kriemann sicherte sich den Apfel, während Aron Krimphove die Krone abschoss.

Krönungszeremonie der Vorhelmer Schützen 1/30 Feierlich: Die neuen Majestäten wurden gekrönt. Foto: Christian Wolff

Ralf Lütke Coßmann, besser bekannt als „Superkosel“, wartete mit allerlei Detailwissen rund um die Familien und Hobbys der scheidenden und neuen Majestäten auf. Kein Wunder, dass so manche witzige Begebenheit ins öffentliche Licht gerückt wurde – natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Die Krönungszeremonie wurde erneut vom Spielmannszug Enniger-Vorhelm unter Leitung von Tobias Hanskötter sowie dem Blasorchester des Musikvereins Vorhelm unter Leitung von Norbert Hennenberg begleitet, die das Programm mit dem Großen Zapfenstreich abschlossen.

Mit einem rauschenden Festball fand der letzte Festtag der Vorhelmer Schützen seinen Abschluss. Bei bestem Sommerwetter und ungeahnt hohen Temperaturen ließen es sich die Throngesellschaften mit ihren Gästen bei Tanz und Musik gut gehen.