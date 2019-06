Flaniermeile ein großer Kinderspielplatz

Spiel und Spaß für die ganze Familie bei hochsommerlichen Wetter lockten am Samstag vom Marienplatz bis zum „Kerkmann-Platz“ die Familien in die Innenstadt. Anlässlich des Internationalen Kindertags hatte die Werbegemeinschaft Ahlen (WGA) an drei Stellen dazu eingeladen. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen durften sich zum Mitmachen hinreißen lassen.

„Wir hoffen, dass viele Kinder kommen, denn wir wollen ihnen einen schönen Tag bereiten“, wusste Marktleiter Markus Müller vom Edeka-Kempermarkt am „Kerkmann-Platz“ kurz vor 10 Uhr noch nicht, dass sich seine Befürchtungen nicht bestätigen würden. Kaum standen wenige Minuten später der Tisch und die beiden Sitzbänke im Foyer des Einkaufszentrums, griffen die ersten Kinder zu, um sich eine der 100 Lunchboxen mit Müsliriegel, Banane, Mandarine und einem Tütchen Nervennahrung zu sichern. „Die Dose ist cool“, plante Leon, sie am Montag mit in die Schule zu nehmen. Setzte sich auf die Bank und ließ sich von Stephanie Barth im Gesicht schminken.

Kinderfest in der Fußgängerzone 1/11 Die Werbende Gemeinschaft machte die Fußgängerzone zum Kinderspielplatz. Foto: Ralf Steinhorst

Vor allem Hüpfspiele waren bei Ruth Rätze von „Die Spielerei“ in der Fußgängerzone angesagt. Aufgebaut hatte sie auch den „Jump One“, ein Gummitwist-Spiel, das das Sprungband an vier Säulen selbst trägt. „Toll, da braucht man keine drei Kinder mehr“, fand Mutter Meike Schulten die Idee prima. Zufriedenheit bei Ruth Rätze, die das Gerät aufgestellt hatte, um die Resonanz zu erfahren.

Nebenan auf dem Sprungquadrat mit 25 Feldern durften auch die Erwachsenen ran. Bitte auf einem Bein nacheinander die 25 nummerierten Felder abspringen! Mit zwei Beinen durften auch die mit rotem Kreis angegangen werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe. „Anstrengend bei der Wärme – aber machbar“, absolvierte Vater Frank Hansen den Parcours und bekam wie die Kinder ein Spielzeug als Geschenk. Für die Augen gab’s auch was. Ruth Rätze hatte extra einen Eimer mit Seifenblasenflüssigkeit angerührt und produzierte riesige Blasen.

„ Ich liebe diese Kinderaugen. Ich mache das gerne. Ich liebe diese Kinderaugen. Ich mache das gerne. “ Stefan Hoppe

„Ich liebe diese Kinderaugen. Ich mache das gerne“, freute sich Stefan Hoppe, der nicht nur seine Puppenspiele mit Kasperle und dem Räuber, sondern auch „Superschloss“ und „Riesenrutsche“, zwei Hüpfburgen, mit zum Marienplatz gebracht hatte und so das junge Publikum begeisterte.

Auch am Marienplatz gab es zum Familienfeststart Geschenke, die Papeterie Sommer hatte Schul-Champion-Kisten mit Stiften, Leckereien und mehr vorbereitet. Im Wettbewerb malten Eltern und Kinder mit Kreide auf dem Boden der Fußgängerzone. Fotograf Volker Gottschling hielt für die Jury, die sich in der kommenden Woche entscheiden wird, alles fest.

Fehlen durfte nicht der „Ahlener Zwilling“, zwei Krakauer mit Sauerkraut im Brötchen. er soll noch Kult werden.

„Das findet im nächsten Jahr hoffentlich wieder statt“, zeigte sich Vater Matthias Hainke erfreut, dass es in der Stadt auch einen Kinderaktionstag gibt.