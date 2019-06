Königskrone glänzt bei Kaiserwetter

Das Stadtschützenfest schon im Auge, aber noch auf das umfangreiche Festprogramm fokussiert: Der Dolberger Schützenverein brachte auch den Freitag und Samstag erfolgreich über die Bühne. Neben Kinderschützenfest und Herrenabend standen Festparade und Ballabend auf dem Programm.

Pünktlich um 15 Uhr gehörte der Platz der Lambertischule sowie die Mehrzweckhalle nicht mehr nur den Dolberger Schützen: Zahlreiche Kinder bevölkerten den Platz und nutzten die diversen von der Avantgarde bereitgestellten Spielangebote ausgiebig. Besonders gefragt waren aber das Schießen der Kinder um die Königswürde der Kleinsten: Hier konnte sich André Middendorf durchsetzen, wobei er mit dem 423. Schuss sogar den König der Erwachsenen Benedikt Markenbeck übertraf, der 16 Schüsse mehr für den finalen Treffer benötigte. Zusammen mit Königin Carla Arndt regiert er nun die Dolberger Kinderschützen.

Rührei zur Blasmusik

Bevor für die Avantgarde der sogenannte „Gemütliche Abend“ und für den Rest des Vereins der Herrenabend anstand, hatte sich erstere zur Überbrückung der Zeit die Pflege einer neuen Tradition aus dem vergangenen Jahr auferlegt: Mit gut 40 Gardisten marschierte man in den örtlichen Rewe ein und lies sich dort von der Inhaberfamilie Schürbüscher in Getränke- und Fleischabteilung ausgiebig bewirten.

Schützenfest Dolberg 1/125 So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

So feierten die Dolberger Schützen ihr Fest. Foto: Christoph Aulbur

Der Hauptverein startete derweil pünktlich um 20 Uhr mit seinem Westfälischen Herrenabend. Bei Freibier, Blasmusik und Rührei ließen es sich die Dolberger Schützen gut gehen, bevor mit „Ette und Lilly“ das Unterhaltungsprogramm begann. Zuvor durfte der Vereinsvorsitzende Hans Droste jedoch Dr. Andreas Kirst und Egon Lohoff von der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine begrüßen, die den Festplatz des Stadtschützenfestes schon einmal im Voraus inspizieren wollten und bei der Gelegenheit auch den Herrenabend gleich mitnahmen.

Die 15. Auflage des Herrenabends wurde traditionell durch das Blasorchester Dolberg musikalisch begleitet. Neu hingegen war Bauchredner Egbert Brede, der mit seinen Puppenstar „Lilly“ die Dolberger Schützen humorvoll aufs Korn nahm. Insbesondere auf den Vorsitzenden Hans Droste hatte es „Lilly“ dabei abgesehen, aber auch seiner Tochter und Königin Stephanie Droste legte Brede diverse Witze in den Mund. Die Avantgarde legte dagegen ein weniger gediegenes Programm an den Tag: Bei Bierkönig Henrik Vieth hatte man sich zunächst mit Gyros gestärkt, bevor DJ NN massiv auflegte: Mit Techno, Charts und HipHop heizte er die Scheune auf dem Hof Vieth ein.

Zuerst Gyros – dann Techno

Der Samstag begann ebenfalls auf dem Hof Vieth. Nach kurzer Stärkung marschierte das Bataillon zu König Benedikt Markenbeck und weiter Richtung Festhalle, wo Hofstaat und Königin mit einem Kaffeetrinken in den Tag gestartet waren. Nach einigen gemütlichen Stunden machte sich der Verein dann zur großen Parade durchs Dorf auf. Am Kriegerehrenmal hielt Vorsitzender Droste zunächst eine kurze Rede im Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege. „Das Schützenwesen entstand zum Schutze von Heimat, zur Bewahrung von Werten und bürgerlichen Freiheiten“, dies sei auch heute noch ein aktuelles Anliegen.

Im Anschluss an die Rede kommandierte Oberst Jürgen Krupski den großen Zapfenstreich, wobei der Artilleriezug diverse Salutschüsse abgab. Wieder in der Halle einmarschiert, wies Droste vor der Eröffnung des Tanzes durch Königspaar und Hofstaat noch auf das geplante Ende des Abends hin: "Ich wünsche Euch später einen sicheren Heimweg – hoffentlich im Hellen".