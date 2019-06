Wie die Tochter so der Vater: Mit dem 233. Schuss schaffte es Hans Droste am Sonntagnachmittag, mit seiner Tochter Stephanie gleichzuziehen.Von nun an steht er als Ahlener Stadtschützenkönig neben seiner Stephanie Droste, die zusammen mit Benedikt Markenbeck die Dolberger Schützen regiert.

Dabei war es denkbar schwierig, bei 71 Konkurrenten an der Vogelstange den finalen Schuss abzugeben: Die Schlange riss auch in der heißen Phase des Schießens nicht ab, in der mehrere Größen des Ahlener Schützenwesens „Sir Alex I.“ mächtig zu Leibe rückten.

Der Bürgermeister gratuliert. Foto: Christoph Aulbur

Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der die Namenswahl des Adlers zum Stadtschützenfest nur mit den Worten „Ein Schelm, der Böses dabei denkt!“ kommentierte, war über die Tatsache, dass Droste in Dolberg kurz vor dem 325-jährigen Jubiläum die Stadtkönigswürde erreichte, sichtlich amüsiert: „Keine Ahnung, wie ihr das hier in Dolberg immer so passend organisiert.“

Ralf Schulz-Kirst, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine, war ebenfalls angetan von der Leistung der Dolberger: „Ein ausgezeichnet vorbereitetes Stadtschützenfest lässt mich gespannt auf das 325-jährige Jubiläum im nächsten Jahr blicken“, so Kirst. „Und das mit einem Dolberger König.“