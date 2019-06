Ein Einzelfall? Keineswegs, denn wenn bei der Familienreihe „Raus auf die Wiese“ das Theater „Die Mimosen“ aufschlägt, gehört Mitmachen quasi zum Konzept. Pures Konsumieren? Nicht bei Kai Meister. Er bezieht am Sonntag bei herrlichem Sommerwetter das ganze Publikum mit ein. Und das ist mit viel Spaß und Elan bei der Sache.

„Was singen alle Zwerge, wenn sie von der Arbeit kommen?“, fragt Meister, der als Narr durch das bekannte Theaterstück führt. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Die Zwergenkolonne zieht los, um zu Schneewittchen zu gelangen. Doch die liegt mit einem bösartigen Gürtel umschnallt auf dem Boden und bekommt keine Luft mehr. Da kommt die Hilfe durch die sieben kleinen Laienschauspieler gerade noch rechtzeitig.

Der Urheber dieser Aktion ist natürlich die böse Königin, zu der Meister kurzerhand eine Mitarbeiterin des Spielmobils erkoren hat. „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“, fragte diese immer wieder den Spiegel, für den Meister mit einem kölschen Dialekt immer wieder mit Sprachwitz und Charme auf Schneewittchen verweist, die mit Abstand die Schönste im ganzen Land sei.

Interaktion wird bei der Interpretation der „Mimosen“ des klassischen Märchens der Gebrüder Grimm großgeschrieben und kommt beim jungen und älteren Publikum am Sonntag super an. Da das Wetter auch perfekt für Open-Air-Veranstaltungen geeignet ist, sind die Bänke allesamt voll besetzt. „Raus auf die Wiese“ und ein Theaterstück der „Mimosen“ – das ist am Sonntag nicht zum ersten Mal eine äußerst gelungene Kombination.