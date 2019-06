Hohen Besuch hatte die syrisch-orthodoxe Gemeinde St. Georg am Samstag und Sonntag mit Bischof Mor Philxenus Mattias ­Nayis. Dieser nutzte die Gelegenheit, neue Lektoren und Messdiener zu weihen.

Nach seinem Eintreffen am Samstagnachmittag hielt Bischof Mor Philoxenus in der St.-Josef-Kirche zunächst eine Andacht, an die sich ein Vortrag anschloss. In seinem Referat ging der Bischof auf die Liturgie der syrisch-orthodoxen Kirche ein und behandelte besonders die Inhalte der Gottesdienste.

Zu einem Festgottesdienst kam die Gemeinde St. Georg dann am Sonntagmorgen wieder in der St.-Josef-Kirche zusammen, wo der Bischof elf Lektoren, die zugleich Messdiener sind, sowie 18 Messdienerinnen weihte. Im Gottesdienst wurde auch das 40-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Josef Harman gefeiert, für das er von Mor Philoxenus eine Urkunde erhielt. Von der Gemeinde bekam der Pfarrer ein Reisegeschenk.

Dem Gottesdienst schloss sich ein Frühstück mit den neuen Lektoren und Messdienerinnen im Pfarrzentrum an der Zeppelinstraße an. Daran nahm auch Pfarrer Dr. Ludger Kaulig von der katholischen Pfarre St. Bartholomäus teil.

Am Nachmittag wurde dann am Pfarrzentrum das alljährliche große Familien- und Begegnungsfest gefeiert. Dort kamen vor allem die Kinder mit Clownerie, Hüpfburg, Dosen- und Luftballonwerfen auf ihre Kosten. Am Grillstand gab es Bratwurst mit Pommes Frites, auch Kaffee und Kuchen wurden angeboten.

Zu Ehren des Namenspatrons St. Georg fand zudem eine kleine Prozession im Innenhof des Pfarrzentrums statt, bei dem der Kinder- und Jugendchor die Geschichte des Heiligen St. Georg in aramäischer Sprache sang und las.

In seiner Ansprache lobte Bischof Mor Philoxenus die Gemeindearbeit in St. Georg und bedankte sich vor allem für die Jugendarbeit. Er äußerte die Hoffnung, dass diese zukünftig erfolgreich fortgesetzt wird. Pfarrer Josef Harman bedankte sich seinerseits beim Bischof für die beiden Besuchstage, die für die Gemeinde ein großes Erlebnis gewesen seien. Zum Ende der Prozession bekamen die neuen Lektoren und Messdienerinnen eine Urkunde und ein Bibelbuch überreicht.