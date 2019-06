„Bataillon Ahlen“ bot beeindruckendes Bild

Ein beeindruckendes Bild bot sich am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz des Dolberger „Rewe“-Marktes: Weit über 400 Schützen der sieben Ahlener Schützenvereine waren in Grün mit ihren Königspaaren und Hofstaaten zum Stadtschützenfest angetreten.

Von dort aus marschierte das „Schützenbataillon Ahlen“ unter dem Kommando des Dolberger Obersten Jürgen Krupski bei über 30 Grad durchs Dorf bis zum Schützenplatz an der Lambertischule. Die Meldung von Oberst Krupski an den Bürgermeister markierte dann auch den Beginn der Großveranstaltung.

Zuvor hatten die Vereine, die weitgehend mit Bussen anreisten, im Karree Aufstellung genommen. Ein zackiges „Wilkommen in Dolberg“, ausgesprochen vom Vorsitzenden des Dolberger Schützenvereines, Hans Droste , machte den Auftakt einer umfangreichen Begrüßung: Hervorgetan wurden neben Bürgermeister und Stadtschützenkönig Michael Dufhues, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Ahlener Schützenvereine, Dr. Andreas Kirst , sowie die sieben angetretenen Vereine und ihre Königspaare: Aus der Kernstadt kam der Bürgerschützenverein mit Königin Marion Bußmann und König Wolfgang Schröer, die Schützengemeinschaft Ahlen unter König Jörg Möllenhecker und Königin Sandra König sowie der ABSV mit seinem König Carsten Schröer. Aus den Bauerschaften war der Schützenverein „Alt- und Neuahlen“ mit seinen Majestäten Klaus Dorenberg und Martina Post angetreten, Dolberg marschierte im Heimspiel mannstark und mit seinem jungen Königs­paar Benedikt Markenbeck und Stephanie Droste auf. Für den Ortsteil Vorhelm begrüßte Droste den Allgemeinen Schützenverein mit den ebenfalls jungen Majestäten Steffen Avermiddig und Leonie Lakenbrink sowie die St.-Antonius-Schützenbruderschaft, angeführt vom Königspaar Nobert Middrup und Stephanie Papenfort.

Ahlener Stadtschützenfest in Dolberg 1/95 Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Imposante Bilder boten sich beim Stadtschützenfest in Dolberg. Foto: Christoph Aulbur

Dr. Alexander Berger und Dr. Andreas Kirst verzichteten angesichts hoher Temperaturen augenzwinkernd auf ihre „eineinhalbstündige Rede über die Geschichte des Schützenwesens“ und würdigten stattdessen kurz die Entwicklung der Ahlener Vereine. „Erfolgreiche Fusionen, starke Nachwuchsarbeit und Wahrung alter Traditionen haben das Schützenwesen in Ahlen konsolidiert“, befand Berger. Der Stadtschützenkönig gehöre inzwischen zu einer Art Dreigestirn aus Bürgermeister und Karnevalsprinz, welche in den jeweiligen Amtszeiten Ahlen regieren würden. „Wie beim Prinzen bin ich auch bereit, mich dem Stadtschützenkönig unterzuordnen – allerdings nur für die Dauer des Stadtschützenfestes.“

Kirst ging in seiner Rede auf den Personenkreis ein, der potenziell Stadtschützenkönig werden könne: „289 ehemalige Regenten sind heute schießberechtigt, die Nachfolge dürfte also kein Problem darstellen“, befand er. Und genau diese Worte erwiesen sich als wahr. Nachdem das Bataillon am Schießplatz ankam und der Adler feierlich gehisst wurde, riss die Schlange an der Vogelstange nicht ab: Insbesondere Dolberger, Vorhelmer und Bürgerschützen beteiligten sich am Rennen um die Nachfolge von Stadtkönig Dufhues, das Berger und Kirst mit den ersten Schüssen eröffneten. Nachdem Dietmar Kupfernagel, Vorsitzender der Schützengemeinschaft, sowie Martin Vieth und Bernhard Brehe aus Dolberg dem Adler mächtig ins Wanken brachten, erledigte Hans Droste mit dem 233. Schuss den Adler „Sir Alex I.“. Im 325. Jubiläumsjahr der Dolberger Schützen stellen sie nun mit ihrem Vorsitzenden Hans Droste auch den Stadtkönig. Dieser zeigte sich bei der Proklamation überglücklich: „Ich habe es in Dolberg viele Male am Adler versucht und erst 2017 zum König gebracht. Dass ich es jetzt – zum ersten Mal schießberechtigt – sofort geschafft habe, macht mich besonders stolz.“ Noch mehr freute es Droste freilich, dass er im Königinnenjahr seiner Tocher Stephanie sowie im darauffolgenden Jubiläumsjahr der Dolberger Schützen als Stadtkönig amtieren wird. Dr. Andreas Kirst kommentierte den Dolberger Heimsieg ironisch: „Ein kleiner Straßenzug im Süden von Ahlen hat es mal wieder geschafft und die Stadtkönigswürde errungen.“ Die lautstarke Reaktion der Dolberger Avantgarde folgte umgehend.

Weitere Insignien: Die Krone fiel mit dem 28. Schuss, den Michael Griese (Dolberg) abgab. Das Zepter errang Horst Gasche vom ABSV drei Schüsse später. Wilfried Berkemeier aus Tönnishäuschen sicherte sich den Reichsapfel mit Schuss 38. Die rechte Schwinge ging nach Schuss 78 an Simone Schroer vom ABSV. Schuss 134 brachte die bereits abgeknickte linke Schwinge in den Besitz von Christoph Kaldewei (Vorhelm). Olaf Wiesendahl war an diesem Wochenende mit dem Schießen des Stoßes besonders erfolgreich: Sowohl beim Dolberger als auch beim Stadtschützenfest konnte er kurz vor Ende den untern Teil des Adlers sichern, diesmal benötigte er 213 Schus s.

„ 289 ehemalige Regenten sind heute schießberechtigt. 289 ehemalige Regenten sind heute schießberechtigt. “ Dr. Andreas Kirst