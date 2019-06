Hinein in die digitale Welt

Das Universum wohnt in Herzebrock-Clarholz. Seine Türen öffnet es allerdings in Ahlen – vom 13. bis 23. Juni als Science-Fiction-Festival im Bürgerzentrum Schuhfabrik.

Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann und Kurator Stephan Us stellen das zehntägige Spektakel am Montag vor. Inklusive Ankündigungsplakat, für das Christiane Busmann selbst das Foto vom Universum in Clarholz gemacht hat. Stephan Us verfeinerte den Anblick mit Straßenlaternen-Lichterstrahlen, die nicht von ungefähr an ETs Leuchtfinger – „nach Hause telefonieren. . .“ – erinnern.

Allerdings ist das Science-Fiction-Festival von ET so weit weg wie von Star Wars und Star Trek. Vielmehr geht es um Zukunft, die schon die Gegenwart berührt. Und beeinflusst. Nicht umsonst steht das Programm unter dem Motto „Zukunft heißt Veränderung“. Stephan Us erklärt‘s mit Blick auf alte SciFi-Klassiker wie 2001 – Odyssee im Weltraum: „Vieles ist schon Realität“, sagt der Münsteraner Künstler, das Spiel mit der Zukunftsebene wolle das Festival auf eine Erfahrungsebene hieven. Und Christiane Busmann, die nach eigenem Bekunden gar kein großer Science-Fiction-Fan ist, will die Faszination darin im Festival aufleben lassen: „Man kann sich was ausdenken, einen Gesellschaftsentwurf ausmalen.“

Zehn Tage lang verwandelt sich der Saal der Schuhfabrik in die Homebase, die hier ganz unutopisch Festivalzentrum heißt. Und zehn Tage lang finden hier und an anderen Orten Veranstaltungen statt, die einen Blick in die Zukunft möglich machen. Die Teilnehmer können sich vertraut machen mit digitalen Möglichkeiten, sind zudem aber auch angehalten, sie kritisch zu hinterfragen. Stephan Us drückt es philosophisch aus: „Wir gehen in analoge und in digitale Räume. Und dann stellt sich die Frage: Sind das überhaupt zwei unterschiedliche Räume? Oder kann man die verbinden?“ Und er lädt ein, sich dem Thema Digitalisierung nicht zu verschließen: „Die Leute sollen einsteigen und gestalterisch mitmachen.“

Und das auch ganz spielerisch und mit großem Unterhaltungswert: Jens Höckelmann hat beispielsweise eine VR-Brille (Virtual Reality) programmiert, die es dem Träger möglich macht, die Büz-Kneipe nach eigenem Gusto umzugestalten. Wer hingegen sich selbst im Wohnzimmer stehen haben möchte, kann seine eigene Büste mit einem 3D-Drucker erstellen lassen.

Hingucker ist auch die Performance zum Auftakt am Donnerstag, 13. Juni: Um 17 Uhr werden Menschen die Fußgängerzone bevölkern, die es eigentlich nicht gibt. Denn die Website this­persondoesnotexist.com zeigt Bilder von Frauen und Männern, die es so geben könnte, die aber gar nicht existieren.

Weitere Highlights sind die Tour „A Wall is a Screen“ am Freitag, 14. Juni, bei der am späten Abend Kurzfilme an wechselnden Orten gezeigt werden, sowie der Vortrag „Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet.“ am Donnerstag, 20. Juni, um 20 Uhr in der Schuhfabrik. Zu Gast ist dann die Philosophin und Wissenschaftsjournalistin Manuela Lenzen, die über Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf Künstliche Intelligenz spricht.

Die Körper sollen sich aber auch losgelöst von Raum und Zeit bewegen: bei der Zukunftsparty am Freitag, 21. Juni, nämlich. Mit „Musik von gestern bis übermorgen“ und einem V(ideo) J(ockey).

Alle Programmpunkte werden gesondert angekündigt und sind unter schuhfabrik-ahlen.de zu finden.