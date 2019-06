Spielte ausgelaufenes Öl auf der noch feuchten Fahrbahn der Schinkelstraße eine zentrale, unfallbeeinflussende Rolle? Eine Frage, die nach einer Kollision am Dienstagmorgen näher zu untersuchen ist. Zwei Fahrer wurden verletzt. Einer von ihnen schwer.

Nach ersten Angaben der Einsatzkräfte war ein 28-jähriger Seat-Fahrer gegen 7.25 Uhr auf der Schinkelstraße in Richtung Langst unterwegs. In Höhe des Malteser-Heims geriet der Pkw auf noch regennasser Fahrbahn auf die Gegenspur und traf dort auf ein Firmenwagen eines Handwerkbetriebs. In den Fahrzeugen lösten sämtliche Airbags aus. Der Rettungsdienst forderte Unterstützung aus Beckum an, weil Fahrzeuge in anderen Einsätzen waren. Sie brachten die Verletzten ins Ahlener St.-Franziskus-Hospital und in die St.-Barbara-Klinik Heessen. Der Seat-Fahrer wurde schwer verletzt.

Verkehrsunfall Schinkelstraße 1/5 Kollision auf der Schinkelstraße Foto: Ulrich Gösmann

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Bei der Unfallaufnahme war der Fokus auf sichtbare Öltropfen gerichtet, die schon vor dem Unfall auf der Regen durchnässten Fahrbahn gewesen sein sollen und sich großflächig lang durch den Kurvenbereich zogen.