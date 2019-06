Eine 65-jährige Frau zeigte sich wehrhaft: Laut Mitteilung der Polizei war sie am Samstag gegen 16 Uhr auf dem Wanderweg zwischen Drensteinfurter Straße und Kläranlage von einem Mann in sexueller Absicht angegriffen worden. Die 65-Jährige wehrte sich, riss sich los und flüchtete. Der Mann wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt, ist dick, osteuropäischer Typ, hat eine Glatze auf dem Oberkopf und seitlich kurze Haare. Der Tatverdächtige war mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose bekleidet. Er hatte ein blaues Fahrrad, mit dem er in Richtung Klärwerk davon fuhr. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.