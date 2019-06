Bereits vor dem kalendarischen Sommeranfang hatte der Fachdienst Pflegefamilien, Beratung und Vermittlung von Innosozial zu einem sommerlichen Grillfest am Standort Am Röteringshof eingeladen. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein kamen Groß und Klein auf ihre Kosten.

Für die Kinder gab es mit professioneller Betreuung ein abwechslungsreiches Angebot. So konnte die hauseigene Turnhalle zum Toben, Klettern, Springen und Tanzen genutzt werden und der große Garten diente zum Spielen im Freien. Die Pflegeeltern nutzten die Zeit, um untereinander in einen Erfahrungsaustausch zu gehen und sich gleichzeitig besser kennenzulernen.

Durch Angebote wie dieser Grillnachmittag für die ganze Familie – auch leibliche Kinder waren mit von der Partie – können Freundschaften entstehen. Die Pflegeeltern treffen sich privat, Pflegekinder können miteinander spielen und die Mütter und Väter bleiben im Austausch. Solche Kontakte werden von den Mitarbeitern des Fachdienstes sehr begrüßt und so gut es geht unterstützt.

Die Innosozial Ahlen bereitet regelmäßig Pflegefamilien vor und bietet Schulungen für den Bereich der Dauerpflege und Bereitschaftspflege an. Für beide Bereiche sucht Innsozial Familien, Paare oder Einzelpersonen. Interessierte können sich bei Andrea Eickhoff unter Telefon 70 99 93 oder per Mail an eickhoff@innosozial.de melden. Ausführliche Informationen sowie einen kurzen Infofilm rund um das Thema Pflegekinder gibt es auch auf innosozial.de.