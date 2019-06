Keine Abstriche am Konzept

Allen Unkenrufen und auch manchen Vorbehalten bei Teilen der Dorfbevölkerung zum Trotz: Die neue Senioren-Wohngemeinschaft Lambertus an der Twieluchtstraße soll am 1. Ju­li in Betrieb gehen. Das Personal sei schon eingestellt, berichtete am Montag im Ortsausschuss Annette Nordhorn . Sie ist die zuständige Gebietsleiterin für ambulant betreute Senioren-WGs in Trägerschaft der gemeinnützigen Seniorenhilfe SMMP GmbH, die zur Ordensgemeinschaft der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel gehört.

Zusammen mit drei Kolleginnen, darunter die künftige Hausleiterin Bettina Zischke, informierte Nordhorn über den aktuellen Sachstand und betonte dabei, dass sich am Konzept für die Einrichtung „nichts geändert“ habe. Sie trat Gerüchten entgegen, von denen Ulf Rosenbaum (CDU) gehört hatte, wonach die elf Wohnungen im Obergeschoss verkauft werden sollen, um sie im Prinzip an Jedermann, womöglich auch an Studenten, zu vermieten. Die Idee sei doch gewesen, so Rosenbaum, dass hier u.a. die Lebenspartner oder andere Angehörige der pflegebedürftigen WG-Bewohner einziehen können. Das ist, wie Annette Nordhorn versicherte, auch nach wie vor so angedacht. Allerdings räumte sie ein, dass die SMMP gGmbH, selbst nur Mieter im Erdgeschoss, darauf keinen direkten Einfluss habe.

„ Wir haben einiges an Ablehnung erfahren. Wir haben einiges an Ablehnung erfahren. “ Sylvia Metche

Die Investoren, die das Gebäude errichtet haben, wollen es nun wieder veräußern. Ein potenzieller Käufer aus Ahlen stehe bereit, auch mit ihm werde man einen „langfristigen“ Mietvertrag abschließen, zerstreute Annette Nordhorn diesbezügliche Bedenken. Ausschussvorsitzender Philipp Gößling wusste, dass dem Käufer daran gelegen sei, das bekannte Konzept „so umzusetzen“.

Für die zwölf Plätze in der Wohngemeinschaft gibt es noch keine große Nachfrage. Ein Problem bei der Akquise sei allerdings bisher gewesen, dass man noch keinen konkreten Eröffnungstermin habe nennen können, schilderte SMMP-Mitarbeiterin Sylvia Metche. Bei einem Infostand im Rewe-Markt habe man in Gesprächen mit Dolbergern auch „einiges an Ablehnung“ erfahren, bezogen auf den Standort und die Architektur der Anlage. Von einem „hässlichen grauen Gemäuer“ sei da u.a. die Rede gewesen.

Mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit, auch einem „Tag der offenen Tür“, hoffen die Damen von der Seniorenhilfe, in den nächsten Wochen das Stimmungsbild in Dolberg zum Positiven wenden zu können.