Pfarrübergreifende Herzenssache

Vor 70 Jahren – am 6. Februar 1949 – wurde die Herz-Jesu-Kapelle in der Bauerschaft Borbein eingeweiht. Das soll am Patronatstag, dem Herz-Jesu-Freitag am 28. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, gefeiert werden.

Die 17 Mitglieder des Kirchortteams Borbein laden alle Gläubigen zu den Feierlichkeiten ein, die am Freitag, 28. Juni, um 18 Uhr mit einer Herz-Jesu-Festmesse mit Pfarrer Dr. Ludger Kaulig beginnen. „Es ist das letzte große Hochfest im Osterzyklus“, betonte der Geistliche die Besonderheit des christlichen Festes. Nach der Festmesse findet ein gemütliches Beisammensein mit einem Imbiss – bestehend aus Bockwürstchen, Kartoffelsalat und Brötchen – statt. Zu der Feier wird ein Zelt aufgebaut, um wetterunabhängig zu sein.

Zwei Tage später, am Sonntag, beginnt der Festgottesdienst um 9.30 Uhr, anschließend ist ein Jubiläumsreigen rund um die Kapelle bis in den Nachmittag geplant. Mit Gegrilltem sowie Kaffee und Kuchen ist auch dann für die Verpflegung der Besucher im Festzelt gesorgt. Während der Feier werden kleine Teelichter mit dem Motiv der Kapelle und dem Altar verkauft. Der Erlös ist für den Erhalt bestimmt.

Pfarrer Dr. Ludger Kaulig lobte die bäuerliche Gemeinschaft rund um die Kapelle Borbein: „Sie zeigt, wie man Gemeinschaft leben kann – das muss an anderer Stelle noch geübt werden.“ Dass sich diese Gruppe aus Ahlenern, Sendenhorstern, Drensteinfurtern und Vorhelmern pfarreiübergreifend zusammensetzt, mache die Gemeinschaft ganz besonders. Dass der Zusammenhalt passt, stellte auch Kirchortteam-Mitglied Martin Hosselmann fest: „Hier wird immer kräftig gesungen.“ Kinder und Erwachsene stellen außerdem die Messdiener. Gesucht werden lediglich Organisten.

Die Herz-Jesu-Kapelle in der Bauerschaft Borbein. Foto: Ralf Steinhorst

Bereits nach dem Ersten Weltkrieg kam der Gedanke auf, in Borbein, direkt an den Ortsgrenzen zu Drensteinfurt und Sendenhorst, eine Kapelle zu errichten, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Idee umgesetzt. Zunächst wurden auf dem Hof Schulze Middendorf ab 1946 Gottesdienste gefeiert, die von Padres der Herz-Jesu-Missionare aus Hiltrup geleitet wurden.

Am 13. November 1946 erwarb die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus das heutige Kapellengrundstück von Martin Schulze Middendorf, zuvor war am 8. September 1946 in der Pfarre der Beschluss zum Bau der Kapelle gefasst worden. Nach vielen bürokratischen Vorgängen nahm Dechant Theodor Scheiermann am 15. Oktober 1947 den Spatenstich vor, am 18. April 1948 folgte die Grundsteinlegung und am 30. September 1948 das Richtfest. Während der gesamten Bauzeit erwies sich die Finanzierung und die Baumaterialbeschaffung aufgrund der Nachkriegszeit als schwierig, wurden unter starker Mitwirkung der Borbeiner aber gemeistert.

So konnte am 6. Februar 1949 die Einweihung gefeiert werden. Im Oktober 1984 übernahm St. Bartholomäus die seelsorgerische Betreuung vom Herz-Jesu-Orden.

