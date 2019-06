Betrügerische Dachdecker schellten am Mittwoch gegen 10.25 Uhr bei einem Seniorenpaar am Friedrich-Castelle-Weg an und wiesen auf eine zwingende Dachreparatur hin. Der gutgläubige Hausherr, so die Polizei, nahm das Angebot an und händigte dem Duo Bargeld zum Kauf von Materialien aus. Als die falschen Dachdecker nicht wieder auftauchten, informierten die Geschädigten die Polizei.

Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 45 und 50 Jahre alt, Brillenträger, hatte einen Dreitagebart und trug eine graue Schirmmütze. Der Mann wird als dickbäuchig beschrieben. Der Mittäter hat schwarze Haare, die an den Seiten rasiert waren, eine schmale Figur und ein hageres Gesicht. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und trug eine Sonnenbrille.

Bei wem sind die falschen Dachdecker noch aufgetreten? Wer kann Angaben zu den Betrügern oder ihrem Fahrzeug machen? Hinweise an die Polizei, Telefon 9650, oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.