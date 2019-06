Wer kleckert denn da? Die Flecken-Frage bringt Heinrich Schwippe flink in Fahrt. Als „Unverschämtheit“ empfindet der Sprecher der Wochenmarktbeschicker, in seinen Kreisen die Verantwortlichen für das zu suchen, was Ahlens frisches Pflaster in den ersten Wochen so zugesetzt hat.