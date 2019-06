Präsidentenamt bleibt unbesetzt

Schon vor sechs Jahren hatten Präsidentin Susanne Konrad und Vizepräsident Jürgen Bahr ihren Rückzug von ihren Ämtern in der Karnevalsgesellschaft Pütt-Pott-Ploug (PPP) angekündigt. Am Mittwochabend setzten sie dieses Vorhaben bei der Jahreshauptversammlung konsequent um und lösten damit mangels Nachfolgebereitschaft Ratlosigkeit aus.

Im bis auf den letzten Platz besetzten Gesellschaftsraum des Restaurants Mediterran zeigte sich Ahlens älteste Karnevalsgesellschaft zunächst als sehr aktiv. Das bewiesen die Jahresberichte von Präsidentin Susanne Konrad, von Senatspräsident Winfried „Schnittken“ Brüggemann, von Elferratsvizepräsident Martin Becker, Tanzgardeleiterin Julia Bahr, „Bömmelkes“-Sprecherin Nicole Meierhans und „Werse­flotte“-Kapitän Patrick Werner.

Dass Susanne Konrad mit ihrem Rückzug ernst machen würde, war gesetzt. Dass aber auch Jürgen Bahr sich nicht ein weiteres Mal breitschlagen lassen wollte, löste in der Versammlung Ratlosigkeit aus. „Ich habe meine 30 Jahre in führenden Positionen gearbeitet und bin schon in drei Notfällen eingesprungen“, machte der scheidende Vizepräsident deutlich.

Nach einer Pause stand fest: Heike Kleeschulte, Martin Becker, die neue kommissarische Vizepräsidentin Jessica Jaunich und Senatspräsident Winfried Brüggemann führen die KG zunächst. Foto: Ralf Steinhorst

Wahlleiter Rudolf Pollex fiel die schwere Aufgabe zu, Nachfolger zu suchen. „Habt den Mut und zeigt auf – wir müssen Menschen finden, die diesen Verein weiterführen werden.“ Aufzeigende Finger indes gab es nicht. Die Zusage Jürgen Bahrs, einen neuen Präsidenten zu unterstützen, half genauso wenig wie das Locken, im Verein sei alles schon passend geregelt. Eine Versammlungspause brachte keine Personallösung, aber Lösungsansätze. So schlug Winfried Brüggemann vor, der Nachfolger solle zunächst für ein Jahr kommissarisch das Amt ausüben. Jürgen Bahr schlug eine Aufgabenverteilung vor, die vornehmlich der Elferrat übernehmen soll, was bei den Elferräten auf Zustimmung stieß. Schließlich fand sich mit Jessica Jaunich eine Nachfolgerin als kommissarische Vizepräsidentin. Das Präsidentenamt dagegen blieb unbesetzt.

Bei den weiteren Wahlen wurde Säckelmeisterin Heike Kleeschulte wiedergewählt, allerdings auf eigenen Wunsch nur für ein Jahr kommissarisch. Martin Becker bleibt für weitere drei Jahre Narrensekretär. Senatspräsident Winfried Brüggemann bleibt aufgrund der kritischen Situation für ein weiteres Jahr kommissarisch im Amt. Elferratspräsident Maik Richter und Stellvertreter Marin Becker wurden in ihren Funktionen bestätigt. Nicole Meierhans wird als „Bömmelkes“-Sprecherin ausscheiden, für sie wird eine Nachfolge gesucht. Neue Gardeleiterin ist Rebecca Jolk, neuer „Werseflotte“-Kapitän Fabian Recker. Bei den Kassenprüfern wurde Friedhelm Kremer gewählt.