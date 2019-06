Nächste sexuelle Belästigung: Ein Passant meldete am Mittwoch der Polizei, gegen 21.50 Uhr einen Unbekannten am Werseradweg im Bereich Am Vatheuershof beobachtet zu haben. Der etwa 25-Jährige hatte sein Geschlecht entblößt und zeigte es vorbeikommenden Passanten. Der Tatverdächtige trug nach Polizeiangaben eine graue Jeans und eine blaue Weste.

Täter gab sich erneut als Bulgare aus

In dieser Woche ist das der vierte Fall von sexueller Belästigung in Ahlen. Nach den Presseveröffentlichungen hatte eine Frau einen weiteren Zwischenfall gemeldet. Ähnlich wie am Mittwoch in der Langst habe sich auch bei ihr ein unbekannter Mann als Bulgare ausgegeben und Nähe gesucht. Er soll 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein und eine grüne Camouflage-Jacke getragen haben. Weil die Täterbeschreibungen in den Anzeigen wenig Gemeinsamkeiten zeigen.

Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk

„In dem einen oder anderen Fall kann man davon ausgehen, dass es derselbe Täter ist“, sagt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk am Donnerstagnachmittag auf Redaktionsnachfrage. Dass es nur dieser eine ist, sei aber fraglich. Dafür fielen die Beschreibungen zu unterschiedlich aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.