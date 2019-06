„Aufgrund von Schäden in der Asphaltoberfläche müssen wir beispielsweise am Postkamp handeln“, kündigt AUB-Teamleiter Mathias Wehmeyer halbwöchige Bauarbeiten im Ahlener Westen an.

Hierzu wird zunächst am Mittwoch, 12. Juni, der Asphalt in einem Teilbereich abgefräst und vom 14. bis 17. Juni dann neu asphaltiert. In dieser Zeit ist das Befahren der Straße teilweise nicht möglich. „Während der gesamten Bauzeit können auch keine Fahrzeuge im Bereich der Baustelle abgestellt werden“, macht Wehmeyer aufmerksam. Unmittelbar betroffene Anwohner wurden von den Umweltbetrieben mit Hauswurfsendungen auf die Einschränkungen hingewiesen und um Verständnis gebeten.

Für alle ab kommenden Dienstag beginnenden Baumaßnahmen bittet der Teamleiter die betroffenen Nachbarschaften ebenfalls um Nachsicht: „Verschmutzungen, Behinderungen und Geräuschentwicklungen sind leider nicht zu vermeiden.“ Ausgeführt werden die Ar­beiten von der Firma Heinrich Walter Bau aus Warendorf. Sie saniert abschnittsweise die Fahrbahndecken in einem Zeitfenster vom 11. bis 19. Juni zudem auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring, auf der Schachtstraße (Höhe Parkplatz Vivawest) und auf der Straße Auf der Geist (Höhe Kindergarten).

Ansprechpartner bei den Ahlener Umweltbetrieben ist für die anstehenden Deckensanierungen Thorsten Kräutner, Telefon 59-266, E-Mail kraeutnert@stadt.ahlen.de.