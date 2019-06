Blitz und Donner drum herum, monotones Hämmern in Ahlen – lang durch die Nacht. Die Deutsche Bahn schuf in späten Stunden Fakten auf Bahnsteig 2. Im Zuge der millionenschweren RRX-Umrüstung verschwand in der Nacht zu Donnerstag der letzte Lastenaufzug.

Unterdessen sitzen erste Stahlträger in den stillgelegten Aufgängen. Sie sind Vorboten für die neuen Aufzüge, die zum Konzept eines barrierefreien Bahnhofs gehören (wir berichteten).