Streicheleinheiten für den Gaumen

Eine skandinavische Klammer umfasst den Gourmet-Markt 2019 – mit Smørrebrød am Stand von Vedder Premiumevent im Norden und hausgebeiztem Lachs „Finnische Art“ im Pagodenzelt der Stadthalle im Süden. Aber dazwischen ist kulinarisch noch sehr viel mehr möglich. Was, das erschmecken Leckeresser am Freitag ab 17 Uhr, wenn die Gastronomen die Öfen anfeuern.

Traditionell rühren die am Tag zuvor aber erst noch einmal die Werbetrommel für drei Tage, die ganz im Zeichen des guten Geschmacks stehen. „Erstaunlich“, sagt Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt , „wie dieses Zeltdorf an nur einem Morgen aus dem Boden springt.“ Das freut ihn Jahr um Jahr aufs Neue – obwohl die Pagoden schon zum 17. Mal am Werseufer hinter dem Städtischen Gymnasium wachsen.

Sieben Gastrozelte sind es diesmal, die den Gästen in fester und flüssiger Form das Pfingstfest veredeln. Neben den bereits genannten nordischen Komponenten wird‘s mit den Lehmofen-Spezialitäten der Celik-Brüder aber auch türkisch-würzig und dem frühlingshaften Angebot vom Partyservice Struckholt regional-bodenständig. Die Flammkuchen der Bäckerei Zimmermeier dienen dem Einen als Abendessen, dem Anderen als willkommener Snack zum Glas Wein. Dass es dabei nicht an Auswahl fehlt, stellt das Weinhaus Schulz sicher – in Rot, Weiß und Rosé. Wer‘s noch bunter treiben will, ist mit der Cocktailauswahl des Mobilen Barservice gut bedient.

Auf die Gäste warten 976 Sitzplätze an 122 Tischen, die, so hofft die veranstaltende Wirte GbR, an allen drei Tagen gut besetzt sind. Geöffnet ist der Gourmet-Markt am heutigen Freitag ab 17 Uhr, am morgigen Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Der Sonntag ist diesmal auch der Tag des Entenrennens, das um 16 Uhr startet. „Der Lions Club nutzt die Tage zuvor, um noch Lose zu verkaufen“, kündigt Marcus Schulz an. Wer also noch eine Ente ins spannende Rennen schicken und was Nettes gewinnen will, kann dann zugreifen.

Klar, dass abschließend noch einmal das Wetterthema auf den Tisch kommt: „Ich sag‘ dazu nichts, die Verantwortung will ich nicht tragen“, lacht Astrid Eckel, die den Sponsor Sparkasse Münsterland Ost vertritt. Alles kein Problem, findet Carlo Pinnschmidt von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, jedes Wetter könne man schließlich als „gut“ definieren. Und echte Gourmet-Markt-Fans, da sind sich alle einig, lassen sich auch von Donner und Blitz nicht vertreiben. Das hat die Vergangenheit gezeigt.