So weit ist Afrika wirklich

Die Städtefreundschaft zwischen Ahlen und Bagamoyo wird am Sonntag, 16. Juni, um 12 Uhr offiziell sichtbar gemacht. Um die Städtefreundschaft zu verfestigen, setzt die Stadt in diesem Jahr im Rahmen der 28. Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ nämlich ein Zeichen: Auf dem „Platz der Städtepartnerschaft“ an der Friedrich-Ebert Halle wird ein offizielles Hinweisschild platziert, dass auf die Städtefreundschaft zwischen Ahlen und der tansanischen Hafenstadt verweist – und gleichzeitig die Frage beantwortet, wie weit Afrika denn nun wirklich von Ahlen entfernt ist.

Im Rahmen seiner Sitzung im Dezember 2013 hatte der Rat der Stadt Ahlen auf Anregung des Freundeskreises Bagamoyo beschlossen, die zahlreichen Beziehungen zwischen Ahlen und Bagamoyo als „Städtefreundschaft“ zu deklarieren. Einer der Gründe, warum eine offizielle Städtepartnerschaft noch nicht in Betracht kommt, ist das Fehlen von Stadtrechten und einer eigenständigen Stadtverwaltung in Bagamoyo.

In Bagamoyo wurden mit Ahlener Unterstützung komplette Schulen renoviert, eine Frühgeborenenstation am Kreiskrankenhaus eingerichtet, eine kirchliche Holzwerkstatt für Jugendliche und ein neues Studentenwohnheim am College of Arts verwirklicht.

Dass die Jugendmannschaft des dortigen SC Saadani in Ahlener Vereinstrikots spielt, ist auch ein Ergebnis dieses intensiven Austauschs. Und dass fast jeder Ahlener Schüler im Laufe seiner Schullaufbahn Bekanntschaft mit Bagamoyo macht, ist der jährlichen VHS-Veranstaltungsreihe ‚Wie weit ist Afrika?‘ zu verdanken.

Bei der Schildaufstellung sprechen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und ein Vertreter des Freundeskreises Bagamoyo. Die Veranstaltung wird durchgeführt von der Stadt Ahlen in Kooperation mit dem Freundeskreis Bagamoyo. Neben Nkwabi und Beatrice aus Bagamoyo, die im Rahmen der Projektreihe „Wie weit ist Afrika?“ aktuell zu Gast in Ahlen sind, wird auch das Ensemble „Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo“, bestehend aus Studenten und Dozenten des Bagamoyo College of Arts, anwesend sein und im Vorfeld der Veranstaltung im Rahmen eines Deutsch-Tansanischen Kulturgottesdienstes in der Pauluskirche auftreten.