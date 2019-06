Ein 22-jähriger Mann aus Ahlen wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags in der Fußgängerzone in Hamm Opfer eines Raubs.

Laut Mitteilung der Hammer Polizei befand er sich gegen 2.20 Uhr mit seinem 19-jährigen Bekannten in der Weststraße, wo die beiden von einer Gruppe aus zirka neun Männern körperlich angegangen worden seien. Während der Auseinandersetzung entwendete man dem 22-Jährigen die Geldbörse. Nach der Tat flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung.