2004 wurde im Berufskolleg St. Michael innerhalb des Bistums Münster zum ersten Mal die Firmung durchgeführt – ein Pilotprojekt, das in den Folgejahren auch an anderen bischöflichen Schulen Nachahmung fand. Die Initiative war von Diakon Johannes Gröger ausgegangen, der noch immer katholischer Schulseelsorger am Berufskolleg St. Michael ist. In der Vorbereitung auf das Sakrament verbrachten die Firmlinge unter anderem ein Wochenende auf der Jugendburg Gemen.

Am Firmgottesdienst, der unter dem Thema „Credo“ stand, nahm auch die evangelische Schulseelsorgerin Dr. Petra Gosda teil, die musikalische Gestaltung lag bei Martin Göcke.

Als Präsent erhielten sowohl die Firmlinge als auch Weihbischof Dieter Geerlings von der Schule einen gesegneten Bronzeengel. „Der Engel ist ein Zeichen dafür, dass Gott überall zu finden ist“, verdeutlichte der Weihbischof.